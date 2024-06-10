نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 العراق موقع نتائجنا mlazemna الدور الأول

يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالإطلاع على نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 العراق، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط للإستعلام عن النتائج بكل سهولة للطلاب الذي يم يحالفهم الحظ بالنجاح في الدور الأول ، وأعلنت الوزارة عن فتح باب الاعتراض على الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية، ليتم تصحيح كراسة الأجابة مرة أخرى ويتجنب الطالب المشاركة في امتحانات الدور الثاني، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 العراق…..

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 العراق

حيث أعلنت وزارة التربية العراقية على الموقع الرسمي لها على الإنترنت أنه يحق للطلاب الاعتراض على نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول، لمدة 10 أيام بعد الإعلان عن النتيجة مباشرة ، وذلك من خلال أن يتقدم الطالب بطلب اعتراض رسمي إلى إدارة المدرسة التابع لها ودفع الرسوم المقررة للاعتراض وقيمتها 3 آلاف درهم، وتقوم الجهات المختصة بمراجعة طلب الاعتراض وتشكيل لجنة متخصصة من وزارة التربية العراقية ومراجعة الدرجات بشكل جيد….

موقع نتائجنا لاستخراج نتائج اعتراض السادس الابتدائي 2024

ويمكنكم بكل سهولة الإطلاع على نتائج اعتراض السادس الابتدائي 2024 من خلال اتباع الخطوات الآتية: