استمتع واعرف هتنزل امتى.. موعد نزول جاتا 6 الموقع الرسمي 2024 للاندرويد والايفون 

تعتبر لعبة جاتا من افضل العاب المطاردات الجميلة التي لها العديد من الإصدارات المختلفة وعملت الشركة على تطويرها بشكل كبير، فقد تم العمل على إصدار نسخة جديدة من اللعبة، وقد تم العمل على إضافة بعض الميزات في اللعبة لتكون الأفضل، ويرغب البعض التعرف علي موعد نزول جاتا 6 الموقع الرسمي 2024 للاندرويد والايفون سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

موعد نزول جاتا 6 الموقع الرسمي 2024 للاندرويد والايفون

أعلنت الشركة المصممة للعبة جاتا بأنه تم العمل على إصدار نسخة جديدة من اللعبة متوفرة للاندرويد والايفون، وهي من الألعاب التي تم العمل على إضافة بعض المميزات في اللعبة الجديدة التي تستمتع بها، ويرغب البعض التعرف علي الموعد الرسمي التي يتم فيها طرح اللعبة للتحميل وقد تم التوضيح بأنه سيتم البدء في إصدار اللعبة خلال عام 2024.

خطوات تحميل لعبة جاتا 6

بعد التعرف علي الموعد الرسمي التي أعلنت عنه الشركة لإصدار اللعبة الجديدة ويرغب البعض التعرف على الخطوات الصحيحة في تحميل اللعبة، وهي كالتالي:

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص باللعبة من خلال الضغط على الرابط الخاص.

اضغط على تسجيل الدخول من الشاشة الرئيسية للموقع، ويتم تسجيل البيانات الخاصة بك.

وفي حين كانت المرة الأولي للدخول علي الموقع يتم الضغط على انشاء حساب جديد، ويتم تسجيل البيانات الخاصة بك، والضغط على تسجيل الدخول.

بعدها يتم اختيار النسخة التي ترغب في تحميلها، ثم يتم الضغط على شراء، وسيتم الاستمتاع بها على الهاتف الخاص بك.

ويتم تسديد القيمة التي اوضحتها الشركة من خلال أي من طرق التسديد.

ما هي مميزات لعبة جاتا

بعد التعرف على الخطوات الخاصة بتحميل اللعبة يتساءل البعض على أهم مميزات لعبة جاتا، وهي كالتالي: