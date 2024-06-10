رابط منصة تثمين معاشات المتقاعدين الجزائر 2024 reval cnr dz

يمكن الان التسجيل في رابط تثمين المعاشات المتقاعدين 2024 في الجزائر بخطوات سهلة وبسيطة، حيث أن الحكومة الجزائرية، توفر استعلام عن معاشات جميع المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للتفاعل بل إنها تقدم عدد كبير من الخدمات الاخرى عبر المنصة الرقمية، كما أنها تعمل على متابعة جميع إجراءات وملفات التقاعد لتوفير الخدمات اللازمة اتمنى توفر جميع المعلومات الخاصة بالتقاعد فئات المتقاعدين بشكل آمن وسوف نعرض لكم خلال مكرونه تالي خطوات التسجيل في منصة تثمين بالتفاصيل.

خطوات التسجيل في منصة تثمين معاشات المتقاعدين

يمكن لاصحاب المعاشات المتقاعدين التسجيل عبر مناصب تخمين معاشات المتقاعدين الجزائر 2024 والاستعلام اذا كانت توجد زيادة ومتى سوف يتم اضافتها وكيف يمكن الحصول عليها لذلك يجب عليها من اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط منصة تثمين الرسمي ثم توجه الى خدمات الموقع واضغط على الخدمات الالكترونيه.

سوف يتطلب منك ادخال رقم المعاش الخاص بالشخص وتسجيل تاريخ الميلاد.

ثم اختار وسيلة لدفع الرسوم ثم ادخل جميع المعلومات الأخرى المطلوبة وبعد التاكد منها اضغط على التالي.

وسوف يعرض لك مبلغ المعاش بالزيادة المستحقة

الاستعلام عن زيادة المعاشات مؤسسة التأمينات

هناك عدد من الخدمات يجب أن تتبع للاستعلام عن زيادة المعاشات المتقاعدين في الجزائر من خلال مؤسسة التأمينات من اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات بالجزائر.

ثم ادخل المعلومات المطلوبة وبعد ذلك توجه الى القائمة الرئيسية.

واضغط على الخدمات الالكترونيه واختار الاستعلام عن المعاشات.

وادخل كافة المعلومات الأخرى ثم اضغط على الاستعلام تظهر لك بيانات المعاش بعد اضافة الزيادة

حيث يجب الاشارة الى ان الزيادة المستحقة تتراوح من 10% الى 15% وذلك للأشخاص الذين يحصلون على معاش أقل من 20000 دينار جزائري، سوف تكون الزيادة لهم بقيمة 1000 دينار والأشخاص الذين يحصلون على أكثر من 20,000 دينار سوف تكون الزيادة المستحقة لهم 800 الف دينار.