حمل pdf عبر مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 كشوفات من وزارة العمل جميع المحافظات

اسماء الرعاية على الاجتماعية في العراق 2024 تتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين العراقيين في الساعات الاخيرة، حيث ان الجميع متراقب الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد اوضحت ان الاسماء سوف تكون متوفرة pdf عبر منصة مظلتي الإلكترونية تسهيلا على المواطنين الاستعلام عن الاسماء مباشرة في وقت سريع، حيث انها تقدم الدعم لعدد كبير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى ذلك ويهدف برنامج الرعاية الاجتماعية الى مساعدة الأشخاص في مواجهة الظروف الاقتصادية الحاليه وتوفير الدعم المادي لهم شهريا لذلك سوف نعرض لكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه في العراق 2024.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 عبر مظلتي

وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق قد أطلقت منصة مظلتي للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 بعد عن طلقت الطلبات القبول، ولكن وضعت عدة شروط يجب أن تتوفر فيها المتقدمين لكي يحصلوا على الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية وذلك حرصا منها على وصول الدعم الى الفئات التي تحتاج اليه فقط وتتمثل شروط الرعاية الاجتماعية على النحو التالي:

ان يكون الشخص عراقي الجنسيه ويقيم على اعراض العراق بشكل دائم.

أن يستطيع تقديم الوثائق والاوراق المطلوبة وتكون صحيحة وموثقة.

ان يكون عمر المتقدم من 15 عام ولا يزيد عن 55 عام عند الرجال.

بينما عند السيدات يكون من 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ليس لديه أي ممتلكات لها قيمه عاليه.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق

يمكن للجميع مستفيدة الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن اسماء المشمولين عبر منصة مظلات الالكترونيه بخطوات سريعه وسهله تتمثل كالتالي: