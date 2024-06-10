بالخطوات.. طريقة تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

قامت هيئة البريد العامة داخل دولة الجزائر، بإتاحة البطاقة الذهبية التي تضم العديد من الخدمات والمعاملات المالية أمام جميع المواطنين في مختلف الولايات، بالإضافة إلى إنهاء كافة المعاملات الخاصة بالدفع البنكي إلكترونيًا، خاصة وأن التقديم على طلب الحصول على البطاقة والعمل على تجديدها يكون إلكترونيًا، دون الذهاب إلى أي مكان مما يوفر ذلك الوقت والجهد اللازم على كل المواطنين، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات تجديد البطاقة الذهبية بالجزائر

لكي تقوم بتجديد البطاقة الذهبية في جميع ولايات الجزائر وبمختلف فروع البريد المتواجد داخل الدولة، كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الإنتقال إلى موقع البريد الجزائري الرسمي على الإنترنت.

ثم يتم العمل على تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

ليتم العمل على اختيار خدمة تجديد البطاقة الذهبية بالجزائر.

مع تدوين جميع المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

تحديد نوع البطاقة التي ترغب في الحصول عليها.

القيام بإختيار الموعد ومكان تسليم البطاقة.

ليتم الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.

ما هي شروط استخراج البطاقة الذهبية بالجزائر؟

وحددت هيئة البريد في الجزائر، بعض الشروط الهامة لكي يتم القيام بتجديد البطاقة الذهبية في دولة الجزائر، وفقًا للأتي:-