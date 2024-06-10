سعر الجوال العملاق ايفون ١٥ برو ماكس الجديد بالتقسيط وبدون فوائد من أمازون السعودية وخصم 1100 ريال

الجوال الأسطورة ايفون ١٥ برو ماكس هو أحدث ما أنتجت شركة آبل، ويستطيع المواطنين في المملكة العربية السعودية شراء الجوال الخرافي بالتقسيط من خلال أمازون السعودية بالتقسيط على ١٢ شهر عن طريق بعض البنوك السعودية المختارة، كما يستطيعون الحصول عليه بخصم يصل إلى 19%، كما يحتوي على مواصفات تقنية جبارة تجعله من أقوى الهواتف الذكية بالأسواق، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على سعر iPhone 15 Pro Max بالتقسيط من أمازون على ١٢ شهر، ومواصفات الجوال التقنية.

مواصفات ايفون ١٥ برو ماكس

يحتوي الجوال الرائع بكل المقاييس iPhone 15 Pro Max على مواصفات تقنية جبارة وهي كما يلي: –

الجوال يدعم شبكة الـ 5G وهي أقوى شبكات الاتصال في تشغيل الإنترنت.

يدعم مقاومة الغبار، كما يدعم الماء حتى عمق ستة أمتار لمدة ثلاثون دقيقة.

الشاشة تأتي على شكل Dynamic Island ونوعها LTPO Super Retina XDR OLED ومساحتها ٦.٧ بوصة.

سعة الذاكرة الداخلية للجوال ٢٥٦ جيجا بايت مع ٨ جيجا بايت رام.

يحتوي على معالج نوعه A17 Pro بتكنولوجيا ٣ نانو، كما يشتمل على معالج رسومي نوعه Apple GPU 6-core graphics.

يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K.

يدعم ميكروفون ثانوي يعمل على عزل الضوضاء والضجيج.

الهاتف يدعم تحديد المواقع الجغرافية من خلال تقنية الـ GPS، كما يدعم نظم الملاحة الأخرى.

يدعم بصمة الوجه وبصمة الأصابع.

يحتوي على سماعات خارجية بصوت ستيريو وتقدم صوت عالي ونقي.

نظام تشغيل الهاتف iOS17.

البطارية سعتها ٤٤٢٢ مللي أمبير، كما يدعم الشحن السريع بقوة ٢٠ واط.

مواصفات كاميرات iPhone 15 Pro Max

الكاميرا الأمامية للجوال تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية للجوال ثلاثية، حيث تبلغ دقة العدسة الأولى ٤٨ ميجا بكسل وهي كاميرا الهاتف الأساسية، وتدعم المثبت البصري، والعدسة الثانية دقتها 12 ميجا بكسل وهي خاصة بالزوم الحقيقي 5X، والعدسة الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل وخاصة بالتصوير الواسع، كما تحتوي على سنسور TOF 3D للعزل والبورتريه.

سعر ايفون ١٥ برو ماكس بالتقسيط من أمازون السعودية

سعر الجوال قبل الخصومات يبلغ ٥٦٩٩ ريال سعودي، وسعر الهاتف بعد خصم ١٩% يبلغ ٤٥٩٩ ريال سعودي بفائدة صفر%، والقسط الشهري يبدأ من ٣٨٣.٢٥ ريال سعودي لمدة ١٢ شهر وذلك من خلال بعض البنوك التي تشارك في تقسيط السلع من أمازون السعودية، والتوصيل مجاني وسريع وذلك من خلال أمازون برايم.