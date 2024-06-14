استقبل تردد قناة الحج لسماع تكبيرات العيد بأحلى أصوات الشيوخ

نحن الآن في أفضل أيام العام وهي العشر الأوائل من ذي الحجة وفيهم تتم مناسك الحج ويأتي بعدها عيد الأضحى المبارك لذلك يرغب عدد كبير من المسلمين الحصول على تردد الحج والتي تعمل على بث تكبيرات العيد وذلك ما سوف ننقله لكم من خلال مقالنا، حيث أن عيد الأضحى من المناسبات الدينية التي ننتظرها كل عام وفيه نقوم بذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وذلك يكون بنسب محددة والتي نقلها لنا الإسلام.

تردد قناة الحج

إذا كنت تبحث عن قناة تقوم بنقل تكبيرات العيد بشكل مباشر ننصحك بتنزيل قناة الحج وهذا من خلال القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الاتي:

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة الحج تكبيرات العيد على القمر عرب سات

قامت إدارة القناة بتوفير عدة ترددات وذلك تسهيلات على المشاهدين استقبالها والتردد هو:

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

خطوات تنزيل قناة الحج

يجب العلم أنه يتم تنزيل قناة الحج بشكل مجاني حيث أن عملية التنزيل لا تتطلب دفع رسوم أو اشتراكات شهرية وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: