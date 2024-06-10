اشتري سيارتك الأن .. سيارات مستعملة بالسعودية بأسعار تنافسية وبحالة ممتازة

أصبحت السيارات جزء أساسي في مجتمعنا إذ تساعد في توفير الوقت والجهد الذي يبذله الأفراد في التنقل إلى أماكن العمل أو الدراسة أو حتى السفر، ولكن مع الارتفاع الكبير في أسعار السيارات أصبح من الصعب على بعض الفئات امتلاك سيارة، ومع ذلك أوضحت أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية أنها توفر سيارات مستعملة بحالة جيدة وبأسعار مناسبة للجميع.

سيارات مستعملة في السعودية للبيع رخيصة

للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2018 بحالة مستعملة، السيارة موجودة في مدينة رفحاء، وسنقدم فيما يلي طرق التواصل مع البائع:

قدم البائع السيارة للبيع مقابل 4000 ريال سعودي.

نوع قير الحركة في السيارة أوتوماتيك.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة متوفرة بلون هيكل خارجي أبيض.

السيارة تم قيادتها 186000 كيلو متر.

تتميز السيارة بميزات، مثل: نظام التوجيه المعزز، ومكيف الهواء، ومرايات كهربائية، ومقاعد من القماش، ومشغل أقراص.

تحتوي السيارة على مدخل AUX، وكذلك مدخل USB، وراديو كاسيت، ونظام فرامل مضاد للانغلاق.

يتوفر فيها نظام توزيع قوة الفرامل، وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للركاب، ونظام إنذار.

للتواصل، يرجى الاتصال برقم 0543624681 أو برقم 00966543624681

سيارة تويوتا كامري 2002 للبيع

للبيع بسعر مغري 5000 ريال سعودي ضمن عروض السيارات المستعملة في السعودية تويوتا كامري موديل 2002 بحالة جيدة، السيارة موجودة في مدينة الدمام، وسنتعرف الآن على مواصفاتها:

بعد المعاينة الأولية للسيارة، نلاحظ أن ناقل الحركة أوتوماتيكي، ولون السيارة الخارجي فضي مع هيكل خارجي من نوع السيدان.

في الوقت الذي يستخدم فيه البنزين كوقود للسيارة، يظهر عداد المسافة أن السيارة قطعت 185000 كيلومتر.

أبرز التجهيزات والكماليات الموجودة في السيارة تشمل مرايات كهربائية ومرايات قابلة للضم.

يمكن الحصول على فرش قماش، ونظام تكييف، وفتحة سقف، وجهاز تحكم عن بعد، ومبدل أقراص، وتقنية بلوتوث، وراديو كاسيت، ووسادة هوائية للسائق.

يتوفر وسائد هوائية جانبية، ونظام مكابح مانع للانغلاق، وأجهزة استشعار خلفية، ومثبت سرعة، ونظام إنذار.

للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 0590833891 أو 00966590833891.

سيارة مستعملة للبيع بسعر 5000

ريال للبيع العاجل تويوتا كامري موديل 2004 بحالة مستعملة متوفرة في مدينة الجوف، سوف نستعرض لكم مواصفات السيارة بشكل مفصل: