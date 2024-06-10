الاردب بكام.. سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 مع بداية التعاملات الصباحية في الاسواق المحلية

سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 يبحث عنه الكثير كونه من أهم السلع والأكثر شراءً في الأسواق، كما هناك تغييرات مستمرة في أسعار السلع خلال هذه الفترة، وبعد أن شهد سعر الأرز الشعير حالة من الاستقرار لفترة طويلة، هناك تغييرات في الأسعار منذ عدة أيام ولذلك يهتم المواطنين بمعرفة أخر التحديثات لسعر طن اردب الارز الشعير في الأسواق المحلية، تعتبر هذه الفترة من أكثر الفترات التي ارتفع فيها معدل الشراء نظراً لاقتراب عيد الأضحى المبارك، ويعتبر الأرز وجبة أساسية على مائدة الإفطار أول أيام العيد، خلال التقرير التالي نتعرف معاً على سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 في الأسواق.

سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 10 يونيو 2024

ارتفع سعر الارز الشعير والارز الابيض في الاسواق لكن بنسبة طفيفة للغاية وتأتي الأسعار المحدثة لتعاملات اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 على النحو التالي:.

سعر طن الأرز الحبة العريضة 15.600 جنيه مصري.

بينما سجل سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة كسر 5% نحو 14.600 جنيه.

مما وصل سعر طن الأرز الأبيض الحبة العريضة 24.000 جنيه.

وسجل طن الارز الابيض في الاسواق 23.000 جنيه.

ليسجل سعر كيلو الأرز ما بين 28 وحتى 35 جنيه.

حقيقة ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأرز والسكر

ارتفع سعر طن الأرز الشعير والأرز الأبيض في الأسواق المحلية بعد أن حقق تراجع نحو 30% الفترة الأخيرة، وتسعى وزارة التموين لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق ولا صحة لرفع أسعار السلع في الأسواق أكثر من ذلك، والجدير بالذكر أن هناك مشاورات من وزارة التموين حول رفع سعر السكر على البطاقة التموينية ليصبح سعر الكيلو 18 جنيه بدلاً من 13 جنيه بزيادة 5 جنيهات، حيث كشفت بعض المصادر الحكومية أن الدولة لن تفرض أي زيادة جديدة على أسعار السلع في البطاقة التموينية وتم رفض طلب رفع سعر السكر وجاء هذا مراعاة لظروف المواطنين.