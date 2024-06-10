“الحقي خزني كيسين” حقيقة زيادة سعر كيلو السكر إلى 18 جنيها على بطاقات الدعم في يوليو 2024

زيادة سعر كيلو السكر إلى 18 جنيها على بطاقات الدعم في يوليو 2024، خبر تصدر عناوين المواقع الالكترونية خلال الساعات الأولى من صباح يوم الإثنبن الموافق 10 يونيو 2024، وأثار جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب الحالة الإقتصادية التي تمر بها البلاد من غلاء أسعار الكثير من السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل الخبر ورد وزارة التموين على خبر زيادة سعر كيلو الأرز في يوليو 2024 …

حقيقة زيادة سعر كيلو السكر إلى 18 جنيها

حيث صرح الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة رفضت مقترح زيادة سعر كيلو السكر إلى 18 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024، بدلاً من 12.5 جنيه، وأضاف “المصيلحي” إلى أن الحكومة لن تستورد السكر مجدداً في الوقت الخالي، وأن القطاع الخاص سوف يقوم بإستيراد 250 ألف طن من السكر خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

سعر كيلو السكر على بطاقة التموين يوليو 2024

حيث طالب وزير التموين الاسبوع الماضي بزيادة سعر كيلو السكر التمويني في البطاقات التموينية ليصبح سعر كيلو السكر 18 جنيه بدلاً من 12.50 جنيه للكيلو، مقابل بيعه في السوق بـ 35 جنيه للكيلو.

جدير بالذكر فقد قفزت أسعار السكر لأعلى مستوى في تاريخ مصر خلال الأربع أشهر الماضية، ليصل سعر كيلو السكر لـ 50 جنيه و 60 جنيه في السوق المصري، وسط توجيهات عدد من التجار لتخزينه بعد توقعات استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

كما أعلنت الحكومة المصرية عن تعاقدها على شراء حوالي ما يقرب من 750 ألف طن من السكر الأبيض من الخارج ليصل البلاد قبل نهاية العام الجاري، وهذا ما أدى لانخفاض أسعار السكر تسليم أرض المصنع من 32 ألف جنيه للطن لـ 30.5 ألف جنيه بنهاية مايو الماضي.