كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق اعلنت عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بشكل الكتروني عبر منصة مظلتي وأوضحت الخطوات التي من خلالها يمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية، وكذلك حددت موعد الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية 2024 حيث أن المتقدمين للحصول على الوجبة الأخيرة عدد كبير من المواطنين في العراق لذلك فإن الوزارة تحرص على وصول الدعم إلى المستحقين فقط والأسرة التي تحتاج الى المساعدة ويختلف هذا الدعم من اسرة الى اخرى تبعا لعدد الافراد والحالة المادية لها، لذلك سوف نعرض لكم موعد الاعلان عن اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه وكيفيه الاستعلام عنهم بالتفاصيل.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أكدت أنها بدأت العمل عن اعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة، حيث يتم صرف الدعم لجميع المستفيدين في المواعيد المحددة وكذلك توفر لهم إمكانية الاستعلام الكترونيا عبر رابط منصة مظلات من خلال الخطوات التالية:

اضغط على رابط منصة مظلتي الرسمي ثم اضغط على تسجيل الدخول وحدد الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

ثم حدد الوجبة الاخيرة وادخل رقم الدفعة وسوف يعرض لك جميع كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يمكنك الضغط على تنزيل pdf للحصول على هذه الكشوفات والبحث عن اسم الشخص المستفيد.

شروط الرعاية الاجتماعية 2024

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عدة شروط وضوابط يجب أن تتوفر في جميع المتقدمين للحصول على الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية لهم، حيث يجب على جميع الأشخاص التأكد من هذه الشروط قبل التسجيل في الرعاية الاجتماعية حتى لا يحدث رفض ومن أهم هذه الشروط ما يلي: