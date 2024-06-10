حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وكيفية الاستعلام عن الزيادة

هيئة التقاعد الوطنية في العراق توضح لجميع المشتركين حقيقة زيادة رواتب هذا الشهر يونيو 2024،حيث انها كانت قد أعلنت عن زيادة في الفترة الأخيرة وصلت الى 200 الف دينار عراقي، فان هذه الزيادة تساعد عدد كبير من المستفيدين والمتقاعدين وتوفر لهم مستوى معيشي معين وتحسين الظروف المعيشية وتساعدهم على الاعباء الاقتصادية الحالية ومواجهة التحديات لذلك فان الجميع بدأ يتساءل عن حقيقة زيادة الرواتب 2024 وسوف نتعرف على تفاصيل هذا الخبر خلال الفقرات التالية.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

إلى هذا الوقت لم يتم تحديد موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق حيث ان مجلس الوزراء لم يؤكد على رفع نسبة الزيادة في الفترة الحالية، فقد قامت في الفترة الماضية بزيادة النسبة لتصل الى 700 الف دينار عراقي كحد أدنى حيث أن هذه الزيادة هي المرة الثانية خلال 2024 وتم رفعها الى 500 الف دينار عراقي، بالاضافة الى ان الهيئة الوطنية للتقاعد توفر طريقة للاستعلام من خلالها بشكل الكتروني عن رواتب المتقاعدين بعد الزيادات.

طريقة استعلام رواتب المتقاعدين العراق 2024

الحكومة في العراق توفر عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي تساعد الأفراد على إنجاز المهام في وقت سريع ومن أهم هذه الخدمات هي الاستعلام عن الرواتب للمتقاعدين بعد أن انتشر خبر زيادة الرواتب بدأ العديد يرغب في معرفة نسبة الراتب، ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية: