“هُنــا“ نتائج الاعتراضات السادس ابتدائي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

سوف نقدم لكم اليوم خطوات الاستعلام عن نتائج الاعتراضات السادس ابتدائي وهذا ما يتم التساؤل عنه بشكل مستمر من قبل الطلاب في عموم العراق، والجدير بالذكر أن محافظة الديوانية قامت بالإعلان عن نتائجها ولكن مازالت باقي المحافظات لم تقم بالإعلان عنها، ويتم الاستعلام عن الإعلان الاعتراضات من خلال منصة نتائجنا التابعة لوزارة التربية والتعليم، و الاعتراض يعمل على إعادة تصحيح الاختبارات مرة أخرى وهو الذي يثبت إذا كان يوجد درجات أخرى للطلاب أم لا.

نتائج الاعتراضات السادس ابتدائي

قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب التقديم على الاعتراضات في جميع المحافظات بعد أن تم الإعلان عن النتائج، حيث يقوم الطلاب بتقديم اعتراض في حين رسوبه لمادة ما ويحق للطلاب تقديم هذا الاعتراض في أكثر من مادة ولكن يجب تسديد الرسوم الخاصة به والذي تقدر بقيمة 3000 دينار لكل مادة، وأوضحت الجهات التعليمية المسؤولة أنه في حالة عدم الحصول على درجات بعد الاعتراض سوف يضطر الطالب لدخول اختبارات الدور الثاني، يتم تقديم الاعتراضات من خلال منصة نتائجنا.

رابط الاستعلام عن نتائج الاعتراضات السادس ابتدائي

يرجى اتباع الخطوات الآتية من أجل الاطلاع على نتائج الاعتراضات السادس ابتدائي: