الوجبة الأخيرة نزلت؟.. اسماء الرعاية المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 منصة مظلتي pdf

اقترب موعد عيد الأضحى المبارك مما جعل الجميع يتساءل حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حيث أن الإعلان عن تلك الوجبة قد تأخر وبناء على هذا قامت الجهات المعنية بالرد على سبب التأخير وذكرت أن عدد طلبات المتقدمين على هذه الوجبة كبير لذلك تقوم الجهات المعنية بفرز الطلبات جيدا وتوفير الدعم لمن هم أكثر احتياجا، والجدير بالذكر أن الرعاية الاجتماعية إحدى أشكال المساعدات التي تقدمها الحكومة العراقية لأصحاب الدخل المنخفض ولكن هذا يتم بعد التحقق من مجموعة من الشروط وذلك ما سنقدمه لكم اليوم من خلال مقالنا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من أكثر الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة هي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لذلك يجب عليكم إجراء بعض الخطوات من أجل التعرف على اسماء المقبولين في الدعم:

يجب على المستفيد الدخول على الصفحة الرسمية لمنصة مظلتي أولا. ثانيا قم بإدخال كود التحقق الذي سوف يظهر أمامك على الشاشة. ثالثا من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى خيار الرعاية الاجتماعية. رابعا سوف يتطلب منك مجموعة من المعلومات والتي يجب على المستفيد إدخالها ومنها: رقم الوجبة، المحافظة. أخيرا اضغط على زر استعلام حتى تحصل على كشوفات المقبولين بصيغة pdf ويمكنك تحميل نسخة منه على جهازك.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

يوجد مجموعة من الشروط اللازم تواجدها لدى طالبي الرعاية الاجتماعية والتي وضعتها الجهات المسؤولة وهي: