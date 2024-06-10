حقيقة صرف معاش تكافل وكرامة قبل عيد الأضحى 2024… والتضامن توضح

حقيقة صرف معاش تكافل وكرامة قبل عيد الأضحى 2024، من أكثر العناوين التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة لما فيها من أهمية كبيرة ، حيث بدأ عدد كبير من مستفيدي معاش تكافل وكرامة في البحث عن حقيقة الأمر حتى يتمكن من شراء ما يلزمه من مسلتزمات قبل حلول عيد الأضحى المبارك 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رد وزارة التضامن الإجتماعي على هذا الخبر ورابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة …..

حقيقة صرف معاش تكافل وكرامة قبل عيد الأضحى 2024

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن صرف زيادة على المعاشات بنسبة 15% بداية من شهر مارس الماضي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع مستوى المعيشة للمواطن المصري ورفع العبء عليه خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، كما أعلنت الوزارة أيضاً عن البدء في صرف معاشات شهر يونيو 2024 بداية من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 وتبكير موعد الصرف احتفالاً بعيد الأضحى المبارك ، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها على الإنترنت أن حوالي ما يقرب من 52 أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة يمكنهم التوجه لصرف مستحقاتهم من خلال المنافذ التي أعلنت عنها وزارة التضامن الإجتماعي وهي: مكاتب البريد المصري وماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يونيو 2024