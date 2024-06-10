“وزارة التربية العراقية تُعلن“ رابط نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ موقع نتائجنا mlazemna

ندى تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“وزارة التربية العراقية تُعلن“ رابط نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ موقع نتائجنا mlazemna
نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ موقع نتائجنا

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ موقع نتائجنا حيث أن جميع الطلاب في مختلف المحافظات انتهوا من أداء الاختبارات يوم الأربعاء الماضي ومنذ ذلك الحين ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن النتيجة وهذا لأهمية تلك المرحلة التعليمية التي تؤهل الطالب إلى مرحلة جديدة كما أن النتيجة هي التي تحدد مستوى الطالب التعليمي مما يجعل جميع الطلاب يعيشوا فترة من القلق والتوتر، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ موقع نتائجنا

أصبح من السهل على جميع الطلاب في مختلف المحافظات داخل العراق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط وهذا بمجرد أن يقوموا باتباع الخطوات التالية:

نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ موقع نتائجنا
نتائج الثالث متوسط ٢٠٢٤ موقع نتائجنا
  1. في البداية يجب عليهم الدخول على الموقع الرسمي لمنصة نتائجنا أو الصفحة الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
  2. بعد ذلك من الصفحة الرئيسية يرجى الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية.
  3. ثم قم بالدخول على خانة نتائج الطلاب وقم بتحديد المرحلة المقيد بها الطالب.
  4. سوف يتطلب منك كتابة رقم جلوس الطالب والمحافظة.
  5. أخيرا اضغط على بحث وسوف تظهر لك النتيجة على الفور.

موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط

وفقا لما نقلته المصادر التعليمية المسؤولة أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح وتجميع درجات طلاب والآن في انتظار أن تقوم وزارة التربية والتعليم اعتماد الدرجات ومن ثم سوف يتم البدء في رفعها على منصة نتائجنا، كما أكدت أيضا أنه لن ينتهي يوليو إلا وسوف يتم الإعلان عن النتائج في مختلف المحافظات ومن المقرر أن محافظة نينوى هي أول المحافظات التي تقوم بالإعلان عن النتائج.

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ندى

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