أطول إجازة للمواطنين.. متى تبدأ اجازة عيد الاضحى في مصر 2024 القطاع العام والخاص والبنوك

متى تبدأ اجازة عيد الاضحى في مصر 2024 هذا السؤال يقوم بطرحه الكثير من المواطنين وتحديداً العاملين بالقطاع العام والخاص، لذلك حسمت الحكومة هذا الجدل وقامت بالكشف عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ومازال هناك البعض لا يعلمون بموعد الإجازة ولا عدد أيام الأجازة، بل ينتظرون حلول العيد بفارغ من الصبر، وهم على ثقة كبيرة بأن الحكومة قد تمنحهم حقوقهم كاملة من الإجازة كي يحصلون عليها ويستمتعون بها،

وتعتبر إجازة عيد الأضحى هي أهم الأجازات الرسمية على مدار العام وهي أطول إجازة رسمية في مصر يحصل عليها العاملين والطلاب في المدارس، جميع الإجازات الرسمية التي تقدمها الدولة في تلك المناسبات العامة والأعياد تكون مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص، ترقبوا معنا التقرير التالي للإطلاع على متى تبدأ اجازة عيد الاضحى في مصر 2024.

متى تبدأ اجازة عيد الاضحى في مصر 2024

ضمن الموضوعات المهمة التي ينشغل بها الكثير من المواطنين بجمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة البحث عن موعد إجازة العيد وهل حقاً فترة الاجازة هذا العام تصل نحو 9 أيام بقرار من مجلس الوزراء، بالتأكيد كشفت الحكومة أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الجمعة الموافق 14 من يونيو 2024 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 22 من يونيو 2024، وتصل عدد أيام الأجازة 9 أيام بشكل رسمي وهذا لأن الحكومة قررت أن تعوض العاملين عن يومي الجمعة والسبت.

موعد عيد الأضحى المبارك

أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، حيث يهل علينا العيد بحالة من الفرحة والسعادة ومع حلول وقفة عرفات يحصل العاملين بالدولة بجميع الهيئات والقطاعات والمدارس على إجازة من أجل الاستمتاع بالاحتفال، على أن توافق يوم وقفة عرفات السبت 15 من يونيو 2024 وأن أول أيام عيد الأضحى الأحد الموافق 16 من يونيو الجاري 2024 في مصر وجميع الدول العربية وكل عام وأنتم بخير.