نتيجتك بالدرجات.. رابط نتائج الثالث متوسط دور أول 2204 في نينوى والبصرة وصلاح الدين موقع وزارة التربية الان

أصبحت نتائج الثالث متوسط في العراق، هي الشغل الشاغل للكثير من الطلاب الراغبين في التعرف الدرجات المتحصلين عليها في هذه المرحلة، بالإضافة إلى أن هذه النتيجة تحدد مصير الطالب للمرحلة الجامعية فيما بعد، خاصة وأن وزارة التربية العراقية تولي اهتمامها بهذه النتائج، لضمان استحقاق الدرجات إلى الطلبة دون أي مشكلات أو عقبات تذكر، ويمكنك الإطلاع على جميع كشوفات نتائج الثالث، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن نتائج الثالث في البصرة وصلاح الدين

ويمكن القيام بإستخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، والتعرف على الدرجات المتحصل عليها كل طالب وطالبة في هذه المرحلة الدراسية، لكي يتم التقديم إلى المرحلة الجامعية فيما بعد، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو التالي:-

يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية.

على أن يتم تسجيل الدخول إلى موقع الوزارة فيما بعد.

بعدها يتم اختيار المرحلة الدراسية التي بها الطالب أو الطالبة.

مع تحديد المرحلة الدراسية فيما بعد.

على أن يتم تدوين جميع المعلومات الخاصة بالطالب.

ليتم العمل على الضغط على زر “استخراج”.

لتقوم بالتعرف على الدرجات المتحصل عليها كل طالب.

موعد عرض نتائج الثالث في العراق

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في كافة محافظات العراق، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها، على أن يكون ذلك في الأيام القليلة المقبلة وخلال الشهر الجاري، مع انتهاء نسبة كبيرة من أعمال التصحيح والمراجعة التي استمرت منذ انتهاء الامتحانات.