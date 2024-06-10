بطوط أخر شقاوة.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة بطوط الجديد 2024 هي أفضل قناة مخصصة في نقل محتوى للأطفال من جميع الأعمار، تناسب قناة بطوط الأطفال حديث العمر وحتى 12 عام، تعرض القناة كل ما هو مميز ومفيد بالنسبة للأطفال، كما أنها تحظى بشهرة وشعبية واسعة، ومع تقدم الوقت تصبح قناة بطوط أهم القنوات والأكثر انتشاراً في شتى الدول العربية، تعمل قناة بطوط الإمكانيات الحديثة التي تزيد من كفائتها وعدم توقفها لحظة واحدة على مدار 24 ساعة،

بطوط هي قناة رقم 1 بين مختلف القنوات لأنها تفوقت كثيراً بما تعرضه على الشاشة، مما اكتسبت القناة ثقة الأباء والأمهات لأنهم يجدون أطفالهم في قمة السعادة عندما يجلسون أمام قناة بطوط لمشاهدة المحتوي التي تقدمه على مدار اليوم، واليوم نساهم في رسم البسمة على وجه الأطفال الصغار ونقدم لكم تردد قناة بطوط الجديد 2024.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

يمكنك ضبط قناة بطوط من خلال إضافة الرموز التالي على الجهاز والتي تأتي على النحو التالي:.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500. ·

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة بطوط أخر شقاوة