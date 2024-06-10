بطوط أخر شقاوة.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة بطوط الجديد 2024 هي أفضل قناة مخصصة في نقل محتوى للأطفال من جميع الأعمار، تناسب قناة بطوط الأطفال حديث العمر وحتى 12 عام، تعرض القناة كل ما هو مميز ومفيد بالنسبة للأطفال، كما أنها تحظى بشهرة وشعبية واسعة، ومع تقدم الوقت تصبح قناة بطوط أهم القنوات والأكثر انتشاراً في شتى الدول العربية، تعمل قناة بطوط الإمكانيات الحديثة التي تزيد من كفائتها وعدم توقفها لحظة واحدة على مدار 24 ساعة،
بطوط هي قناة رقم 1 بين مختلف القنوات لأنها تفوقت كثيراً بما تعرضه على الشاشة، مما اكتسبت القناة ثقة الأباء والأمهات لأنهم يجدون أطفالهم في قمة السعادة عندما يجلسون أمام قناة بطوط لمشاهدة المحتوي التي تقدمه على مدار اليوم، واليوم نساهم في رسم البسمة على وجه الأطفال الصغار ونقدم لكم تردد قناة بطوط الجديد 2024.
تردد قناة بطوط الجديد 2024
يمكنك ضبط قناة بطوط من خلال إضافة الرموز التالي على الجهاز والتي تأتي على النحو التالي:.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 10853.
- معدل الترميز: 27500. ·
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
مميزات قناة بطوط أخر شقاوة
- قناة بطوط هي قناة عربية مجانية تعمل بدون تشفير على الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات.
- تتمتع القناة بأقوى إشارة وضبطها على الجهاز يتم في ثواني.
- تعمل قناة بطوط طوال 24 ساعة بدون أي توقف وتنقل المحتوى الجديد والحصري للأطفال.
- تقدم قناة بطوط سلسلة كبيرة من الأفلام الكرتونية مثل تنة ورنة ومغامرات توم وجيري القط والفأر، وسندريلا وميلان وسيما والفأر الطباخ و غيرها الكثير.
- كما تعرض القناة مجموعة كبيرة من الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى الأغاني الترفيهية.
- تعرض قناة بطوط محتوى تعليمية مخصصة للأطفال من عمر الثلاثة سنوات وحتى 6 سنوات مثل الحروف الأبجدية والأرقام وغيرها.
- قناة بطوط لها تأثير إيجابي في حياة الأطفال لأنها تعرض كل ما هو مفيد.