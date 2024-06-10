طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 الرابط الرسمي nid-moi.gov.iq

أطلقت مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة، خدمة القيام بحجز موعد لاستلامها، فضلاً عن أن هذه البطاقة توفر العديد من الخدمات الراغب في الحصول عليها جميع المواطنين في كافة أنحاء محافظات العراق، بالإضافة إلى أنها تحتوي على البيانات الشخصية الخاصة بكل مواطن، ويمكنك تسهيل جميع الإجراءات الحكومية من خلال هذه البطاقة، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة.

كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

أما عن خطوات القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة في جميع محافظات العراق، لابد من اتباع الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الموحدة عبر الإنترنت.

ليتم العمل على ملء استمارة طلب الحصول على البطاقة.

مع إدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن.

تحديد تاريخ الميلاد واختيار الجنس ما إذا كنت ذكر أم أنثى.

تحديد مكان الولادة فيما بعد.

إدخال رقم الهاتف.

التأكد من صحة البيانات المدخلة.

ليتم العمل على طباعة الإيصال الخاص بطلب الحجز.

ما هي شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق؟

وحددت مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة في العديد من المحافظات العراق، بعض الشروط التي من خلالها يمكنك حجزها، كما يأتي:-