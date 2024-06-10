العب واستمتع بالمزايا الجديدة بعد التحديث.. خطوات تنزيل لعبة بيس 2024 على هواتف الاندرويد والآيفون.. طريقة شحن الكوينز مجانا

عند تنزيل لعبة بيس 2024 توجد عدة مزايا ستحصل عليها، بالإضافة إلى طرق شحن الكوينزات بالمجانٍ، ومن الجدير بالذكر أن لعبة بيس تضم عدد كبير من الفرق العالمية على رأسهم برشلونة وريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى ذلك فإنها تضم أيضًا عدد كبير من اللاعبين المميزين على مستوى العالم، ولكن توجد طريقة معينة لتحميل اللعبة، وطريقة أيضًا مختلفة في شحن الكوينز سنوضحها لكم في هذا المقال بالتفصيل.

خطوات تنزيل لعبة بيس 2024 على هاتف الأندرويد

تتم عملية تنزيل لعبة بيس 2024 من خلال بضعة خطوات كالتالي:

في البداية فتح الواي فاي على هاتفك أو اتصال البيانات.

الذهاب إلى تطبيق متجر بلاي على هاتفك.

كتابة اسم اللعبة في خانة البحث.

النقر على اللعبة عند ظهورها أمامك على الشاشة.

انقر على خيار “تثبيت”.

الانتظار حتى يتم تحميل اللعبة على هاتفك.

بعد تلك الخطوات بإمكانك البحث عن اللعبة في هاتفك وبدء اللعب.

طريقة تحميل لعبة بيس على هواتف الآيفون

إليكم خطوات تنزيل لعبة بيس 2024 على هاتف الآيفون كالتالي:

الذهاب إلى اب ستور الموجود في هاتفك.

إدراج اسم اللعبة في خانة البحث.

حدد خيار لعبة بيس الأصلية.

النقر على زر “تثبيت اللعبة”.

الانتظار حتى يتم تحميل اللعبة.

طريقة شحن الكوينز في بيس 2024

يتم شحن الكوينز بالمجانٍ من خلال السير على الخطوات التالية: