شوف نتيجتك حالاً.. نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق الدور الأول عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق الدور الأول واحدة من أهم عمليات البحث في العراق التي يقوم بها الطلاب وأولياء الأمور، وكلما يمر الوقت كلما ارتفعت مؤشرات البحث عن النتائج وموعد اعتمادها، لأن الطلاب يعيشون حالة من اللهفة والانتظار كي يحصلون على نتائجهم في أقرب وقت ممكن، أصعب فترة يمر بها الطلاب على مدار العام الدراسي فترة انتظار إعلان النتيجة،

كما أنها أصعب من فترة تأدية الاختبارات، وهذا للهفة الطلاب لمعرفة الدرجات ونسب النجاح التي تمكنوا من تحقيقها بعد عام كامل من المذاكرة ومتابعة شرح الدروس وحضور الدوام الدراسي بالمدرسة بشكل منتظم دون أي انقطاع نتيجة لتحسن الوضع الوبائي في البلاد والسيطرة على فيروس كورونا، ومن المؤكد أن معدلات النجاح تصبح مرتفعة بنسبة كبيرة عن الثلاثة سنوات الأخيرة، واليوم نتعرف عبر موقعنا البديل على الموعد المتوقع للإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق الدور الأول.

نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق الدور الأول

التعليم تؤكد أن النتائج يتم رفعها إلكترونياً بعد ساعة من اعتمادها، ويمكن للطلاب استخراجها بكل سهولة عند اتباع مايلي:

الدخول على البوابة الرسمية وزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال زيارة موقع نتائجنا. وبعد ذلك التوجه إلى قائمة نتائج الطلاب. اختر نتائج الثالث المتوسط الدور الاول. حدد المحافظة وقم بالنقر على كلمة تنزيل. ثم تأكيد التنزيل pdf. والضغط على أيقونة عرض.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط العراق

وضعت وزارة التربية والتعليم العراقية ضوابط جديدة وحددت التقويم الدراسي قبل بداية الدراسة في العراق 2023-2024، بالإضافة إلى جدول رسمي بمواعيد الامتحانات اعتمده إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم، وهذا من أجل أن تتم الامتحانات في موعدها دون أي تأجيل، وبالفعل حققت تلك الخطة نجاح باهر، وادى الطلاب الاختبارات يوم الثلاثاء الموافق 21 من مايو الماضي واستمرت الامتحانات حتى يوم الأربعاء الموافق 5 من يونيو 2024 دون أي مشاكل بل في وضع أمن ومستقر داخل اللجان، وتجري خلال هذه الفترة عملية التصحيح وفور الانتهاء يتم الكشف عن النتائج لجميع المحافظات العراقية تدريجاً.