لينك كشوفات اسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري في الاردن 2024

أطلقت وزارة الدفاع في الأردن، رابط الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري لجميع العاملين في القوات المسلحة، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يوفر لهم دعم للحصول على وحدات سكنية ملائمة، أو الحصول على قطعة أرض لإقامة الوحدة السكنية من خلالها، على أن يتم دفعها من خلال أقساط شهرية، وفي ذلك يمكنك الاستعلام عن جميع الكشوفات الخاصة بمستحقي قرض الإسكان كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

الإستعلام عن كشوفات مستحقي قرض الإسكان

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن كشوفات مستحقي قرض الإسكان لكافة العاملين في القطاع العسكري، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع مديرية الإسكان والأشغال العسكري.

بعد ذلك يتم اختيار خدمة “الإستعلام عن القرض”.

بعدها يتم العمل على كتابة الرقم الوطني وكذلك الرقم العسكري للمتقدم.

مع إستكمال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم العسكري.

الضغط على أيقونة “بحث”.

حتى تقوم بعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالقرض.

ما هي شروط القبول في قرض الإسكان العسكري بالأردن؟

وتتمثل أبرز شروط الحصول على قرض الإسكان العسكري داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وفقًا للأتي:-