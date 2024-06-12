“شوف اسمك منصة مظلتي”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق

تزايدت مؤخرا عمليات البحث عبر مواقع التواصل المختلفة داخل الشارع العراقي عن كيفية معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتي أعلنت عنها الحكومة العراقية، والتي تعتبر من أهم المساعدات التي تقوم بها الحكومة العراقية وقوفا بجانب المواطنين الأكثر احتياجا في ظل الازمات الاقتصادية المتتالية التي تضرب العالم حاليا وغلاء الأسعار، لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن التفاصيل الخاصة باسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق

حتى يتمكن المواطن العراقي من معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة يوجد عدة خطوات لابد من إتباعها وهي كالآتي:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول إلى موقع مظلتي الإلكتروني.

الخطوة الثانية: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستعلم ورقم التعريف الوطني الخاص به.

الخطوة الثالثة: اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الضغط على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

الخطوة الرابعة: اختيار المحافظة التي يقطن بها المواطن.

الخطوة الخامسة: الضغط على الخانة الخاصة بكلمة استعلام ثم سيقوم الموقع تلقائيا بعرض اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ويمكن للمواطن تنزيل الكشوفات الخاصة والبحث عن الاسم بداخل تلك الكشوفات.

شروط الوجبة السابعة برنامج الرعاية الاجتماعية

قامت الجهات المختصه بالإعلان عن الشروط التي لابد من توفرها حتى يتمكن المواطن من التسجيل في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وتلك الشروط هي: