“حملها الآن”.. خطوات تحميل لعبة E football على الهواتف المحمول وأبرز مميزاتها

يبحث عشاق كرة القدم عن طريقة تحميل لعبة E football على الهاتف، خاصة أن هذه اللعبة تتضم عدد كبير من مستويات اللاعبين على مستوى العالم، بالإضافة إلى ذلك فإنها تتيح تجربة فرق محلية وعالمية، لذلك قامت الشركة المسؤولة عن اللعبة بتطويرها وإضافة بعض الإضافات، والمميزات التي أعلنت عنها الشركة هدفها تطوير اللعبة لجذب عدد أكبر من الأشخاص، خاصة أن هناك شريحة كبيرة من الأشخاص حول العالم يعشقون مثل تلك الألعاب.
خطوات تحميل لعبة E football على هواتف الاندرويد والآيفون
نجد عدد كبير من مستخدمي لعبة اي فوتبول يبحثون عن شرح طريقة تحميلها، لذلك نستعرضها لكم في السطور القادمة:
- الذهاب إلى متجر بلاي وإدخال كلمة “تحميل لعبة E football”.
- الضغط على زر “التحميل”.
- بعد التأكد من تثبيت اللعبة على هاتفك، قم بإضافة البريد الإلكتروني من أجل إكمال عملية التسجيل.
مميزات لعبة E Football
بعد القرار الذي اتخذته الشركة بإضافة بعض الإضافات، أصبح بعض مستخدمي اللعبة يبحثون عن أبرز المزايا التي تتوفر في اللعبة، وهذه المميزات كما هي متمثلة على النحو التالي:
- يضاف لمستخدمي اللعبة بشكل يومي مبالغ افتراضية، بالإضافة إلى توفيرها مبلغ شهري من نفس العملة الافتراضية
- توجد كل شهر مكافأة قد تصل إلى حوالي 200 كوينز، وذلك بهدف تحفيز اللاعبين على مواصلة اللعب.
- توفر تجربة واقعية مميزة من خلال اختيار المستخدم الفرقة أو المنتخب الذي يرغب في استخدامه أثناء اللعب.
- متاحة لعبة اي فوتبول بشكل مجاني لجميع المستخدمين.
- تحرص الشركة كل فترة على إضافة عدد كبير من المميزات للعبة من أجل جذب أكبر عدد من المستخدمين.
- متاح تحميل لعبة e football على الهواتف الذكية سواء للأشخاص حاملي الهواتف التي تعمل بنظام اندرويد أو التي تعمل بنظام الآيفون.