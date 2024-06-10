“أسعدي أطفالك اليوم بأغاني البيبي” تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات وتابعوا القناة 24 ساعة

تردد طيور الجنة بيبي من الترددات التي تتزايد عمليات البحث عنها باستمرار، وذلك لأن هذه القناة تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة وشعبية واسعة ليس فقط في مصر، حيث تشتهر هذه القناة بمحتواها الرائع الذي أعجب أغلب الأطفال في العالم العربي، ويمضي الأطفال أوقاتًا مسلية ومفيدة برفقة محتوى طيور الجنة بيبي الذي يدخل الفرح والسعادة في قلوب الأطفال الصغار، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن تردد طيور بيبي على الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى كيفية تثبيت القناة في قائمة القنوات، فيجب عليك متابعة قراءة السطور القادمة.

أسعدي أطفالك تردد قناة طيور الجنة بيبي

يتم عرض أفضل وأجمل الأناشيد التربوية على قناة طيور بيبي على مدار الساعة وبجودة ممتازة دون دفع اشتراك، كما تقدم القناة أغاني تعليمية رائعة تجذب الأطفال وتعلمهم الأحرف والأرقام بأسلوب مميز يساعد على الحفظ والاستيعاب بشكل أسهل من الطرق التقليدية، وتحرص إدارة قناة طيور الجنة بيبي على أن تكون الصورة عالية الدقة والصوت نقي وواضح، لذلك تعمل على تحديث التردد كل فترة واستبدال البيانات لأجل الحفاظ على جودة البث، وفي السطور القادمة أحدث بيانات تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية، وهي كالآتي بالمقال.

حدث تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أضبط تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ما هي طريقة استقبال طيور الجنة بيبي