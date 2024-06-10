وحش السامسونج.. سعر هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G في مصر والسعودية وأهم مواصفاته

يُعتبر هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G واحدًا من الهواتف الذكية الرائدة، حيث يتميز بمواصفات عالية تجعله يتفوق على المنافسين في السوق، يناسب هذا الهاتف جميع أنواع المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على أفضل الخدمات المتاحة في الهواتف الذكية، لهذا السبب، يثير هذا الهاتف اهتمام الكثيرين الذين يتطلعون لمعرفة مواصفاته وسعره في السوق السعودي.

سعر هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

إليكم سعر هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G:

في المملكة العربية السعودية يبلغ سعره حوالي 5299 ريال سعودي.

أما في مصر سعره حوالي 37950 جنيه مصري.

في الإمارات يبلغ سعره حوالي 2000 درهم.

أما في الكويت: حوالي 360 دينار.

في الجزائر: حوالي 160800 دينار.

وفي العراق: حوالي 1,572,000 دينار.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

سنتعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra 5G في بعض الدول العربية، يمكنك الآن الاطلاع على مميزات ومواصفات هذا الهاتف من خلال النقاط التالية: