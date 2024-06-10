لينك شغال” epedu.gov.iq” نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 موقع وزارة التربية الرسمي

لم يتبق سوى أيام قليلة على صدور نتائج الثالث متوسط الدور الأول التي ينتظرها ملايين من الطلاب في محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه المرحلة من أكثر المراحل الدراسية بالنسبة لكل طالب، نظرًا لما تُحددها من مسيرته التعليمية، وفقًا للمجموع المتحصل عليه لكل مادة، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية، قامت بالتشديد على كافة أجهزتها لسرعة الإنتهاء من عرض النتائج في أقرب وقت، وحتى يتم العمل على إعلانها.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

وفقًا لتوجيهات وزير التربية العراقي، فإن أوراق امتحانات الثالث متوسط الدور الأول تخضع أمام أعمال بحث وتدقيق واضحة وصحيحة، لضمان حصول كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الإمتحانات، مع العلم أن الوزارة تقوم بعدها بأعمال رصد لجميع الدرجات الخاصة بالمواد، والعمل على اعتمادها من قبل الوزير، حتى يتم رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني.

الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور أول

أما عن خطوات القيام بالإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق، عليك اتباع الأتي:-