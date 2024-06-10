“مبارك النتيجة” استعلم عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 في عموم العراق عبر موقع نتائجنا

من المتوقع أن يعلن في الأيام القادمة عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول لسنة 2024، حيث أكدت وزارة التربية استعدادها لرفع النتائج قريباً على موقعها الرسمي، وفي تصريح لها، أشارت الوزارة إلى أن نسبة نجاح طلاب الثالث المتوسط هذا العام كانت من الأعلى في مقارنة بالسنوات السابقة، وقد أكدت الوزارة التزامها الكامل بتقديم كل التيسيرات للطلاب والطالبات للحصول على النتيجة، معربة عن تمنيها لهم بالتفوق المستمر والنجاح في مسيرتهم الدراسية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة التعليم ودعم الطلاب والطالبات في رحلتهم الدراسية.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول

أنهوا الطلاب والطالبات في الصف الثالث المتوسط بجميع المحافظات العراقية امتحاناتهم خلال الأيام القليلة الماضية، مما جعلهم في انتظار الإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول، كما أن وزارة التربية العراقية أكدت أنها ستعلن النتائج رسميًا عبر موقعها الالكتروني، عند الانتهاء من عملية التصحيح التي تتم بعناية بالغة على يد فرق متخصص من المدرسين، كما أن النتيجة تعلن على موقع نتائجنا أيضا.

نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا

تتوفر نتائج السنة الثالثة من التعليم المتوسط لعام 2024 على موقع نتائجنا الإلكتروني، حيث تقوم وزارة التربية في العراق بتوفير النتيجة عليه لتمكين طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة من الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة، تتضمن التالي: