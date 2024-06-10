شوف نتيجتك عبر موقع الوزارة أو نتائجنا.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 وموعد ظهورها

ينتظر العديد من الطلاب والطالبات في العراق بفارغ الصبر نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024، تمثل هذه النتائج أهمية كبيرة لهم، ويترقب الجميع لحظة إعلانها، من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية النتائج عبر منصتها الرسمية، وقد وفرت الوزارة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية إمكانية الاطلاع على نتائجهم فور صدورها عبر الموقع الرسمي أو من خلال موقع “نتائجنا”، مما يتيح لهم معرفة النتائج من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

تحظى نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 حاليًا باهتمام كبير من جميع الطلاب والطالبات في العراق، حيث يبحث الجميع عن موعد اعتماد النتائج وكيفية الاستعلام عنها، يخوض الطلاب حاليًا اختبارات الدور الأول لعام 2024 وينتظرون بفارغ الصبر إعلان النتائج عبر المواقع الرسمية، يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع “نتائجنا”.

الضغط على خيار عرض نتائج الصف الثالث المتوسط.

إدخال اسم الطالب والمحافظة التي ينتمي إليها.

إدخال الرقم الامتحاني الذي استخدمه الطالب في الاختبارات.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة لظهور النتيجة بشكل واضح.

موعد نتائج الثالث متوسط بالعراق

أوضحت وزارة التربية العراقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط في العراق قريبًا، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر المواقع المختصة، مما يساهم في تقليل الازدحام في المدارس، وسيتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم في ملف PDF عبر منصة “نتائجنا” أو موقع وزارة التربية العراقية، مما يتيح لهم الاحتفاظ بالنتائج على أجهزتهم الشخصية ويوفر عليهم الوقت والجهد دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس.