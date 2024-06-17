“شوف نتيجتك”.. نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 في العراق

قامت وزارة التربية العراقية بفتح باب الاعتراضات الخاصة بالصف السادس الابتدائي، وذلك بعد ظهور النتيجة رسميا في جميع عموم محافظات العراق عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، ولذلك يبحث المواطنين عن كيفية تسجيل الاعتراضات الخاصة بنتيجة السادس الابتدائي الدور الاول للطلاب الذين يوجد لديهم بعض الشكوك حول النتائج الخاصه بهم وأن تلك الدرجة التي حصل عليها غير مناسبة لأداء الطالب داخل الامتحانات، وسوف تظهر نتيجة اعتراضات نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول في العراق في جميع المحافظات تلقائيا محافظة تلو الأخرى، ونوضح في المقال التالي التفاصيل الخاصة باعتراضات السادس الابتدائي 2024 في العراق.

اعتراضات السادس الابتدائي 2024

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن ظهور نتيجة اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور الأول في العراق، وذلك بعد الإنتهاء من فحص النتائج و الاعتراضات وذلك في جميع عموم محافظات العراق.

استعلام نتائج اعتراضات السادس الابتدائي

يمكن للطلبه واولياء أمورهم معرفة النتائج الخاصة بهم في الاعتراضات السادس الابتدائي 2024 عن طريق بعض الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية وهي كالاتي:

اولا: تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية أو تسجيل الدخول إلى المنصة الالكترونية الخاصة بموقع نتائجنا الإلكتروني.

ثانيا: يقوم الطالب بإدخال اسم ورقم الجلوس.

ثالثا: إختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

رابعا: يقوم الطالب باختيار نتائج اعتراضات السادس الإبتدائي الدور الاول 2024.

خامسا: يقوم الموقع بعرض النتيجة ويمكن للطالب تنزيلها pdf والاحتفاظ بنسخه منها.

وتعتبر نتيجه السادس الإبتدائي الدور الاول إحدى المراحل التعليمية الهامة في حياة الطالب العراقي، وذلك لأنها تؤهله إلى المرحلة الإعدادية وبداية حياة دراسية جديدة، لذلك نوهت وزارة التربية العراقية أن مراجعة الامتحانات وتصحيحها تمت بكل حيادية وشفافية.