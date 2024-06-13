“بالرقم الامتحانى”.. استخراج نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا في عموم محافظات العراق

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور نتائج الثالث متوسط الدور الاول في العراق، وذلك بعد الانتهاء رسميا من أداء الامتحانات لذلك يبحث الكثير من المواطنين داخل الاراضي العراقية عبر مواقع التواصل المختلفة عن كيفية معرفة نتائج الثالث متوسط الدور الأول والتي ينتظرونها بحالة من التوتر والقلق الشديد، لما تمثله تلك المرحلة الدراسية من نقطة تحول هامة في حياة الطالب وتحديد المستقبل العلمي للطالب، ونوضح في سياق تقريرنا التالي التفاصيل الخاصة بنتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 في العراق.

موقع نتائج الثالث متوسط في العراق

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن أن في حالة حصول الطالب على مجموع 45 درجة وتعتبر تلك الدرجة درجة رسوب لذلك قامت الوزارة بزيادة تلك الدرجة خمسة درجات أخرى لتصل إلى 50 درجة وتلك هي درجة النجاح، واعلنت الوزارة ان نتائج الثالث متوسط الدور الاول سوف تكون جاهزة خلال اسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من انتهاء الامتحانات وسيتم عرضها تلقائيا في جميع عموم العراق عبر الموقع الخاص بالوزارة أو موقع نتائجنا الإلكتروني وأنه حتى الآن لم يتم تحديد ميعاد الإعلان الرسمي للنتيجة.

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا

حتى يتمكن الطالب من معرفة نتائج الثالث متوسط الدور الاول في العراق 2024، وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية وعن طريق بعض الخطوات وهي كالتالي: