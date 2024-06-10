انخفاض غي متوقع.. كم سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق

تشهد البنوك المصرية انخفاضا في سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، مع افتتاح التعاملات الأسبوعية، وفي هذا السياق، أعلن بنك مصر عن تراجع سعر الريال السعودي، في وقت تزامنت فيه انطلاق رحلات الحج من مصر إلى المملكة العربية السعودية، ومع اقتراب موسم الحج، يشهد الحجاج اهتمامًا متزايدًا بالاستعلام عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، لتحضيرهم لمصاريف الرحلة والإقامة هناك.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل اليوم 9 يونيو 2024 أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في عدة بنوك مصرية الأسعار التالية:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك الأهلي 12.6586 12.6866 بنك مصر 12.6586 12.6866 البنك المركزي 12.6576 12.6845 البنك التجاري الدولي 12.6506 12.6877 بنك القاهرة 12.6535 12.6840

وفقا للبيانات، فإن السعر الحالي للريال السعودي يواصل تقلباته أمام الجنيه، يشير ذلك إلى تأثر سعر الريال بالعوامل الاقتصادية المختلفة وتقلبات سوق الصرف، لا سيما في هذه الآونة التي يزداد فيها الطلب على الريال السعودي من الراغبين في أداء فريضة الحج.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء نحو من 13 جنيها مقابل الريال الواحد، على الرغم من ارتفاع سعر الريال السعودي عن البنوك إلا أن السعر يعتبر مستقرا في السوق السوداء خاصتا مع زيادة الطلب عليه باقتراب موسم الحج، يرجع هذا الاستقرار الذي تشهده سوق الصرف إلى تحرير سعر صرف الجنية في الفترة الماضية من قبل البنك المركزي.

يشير هذا التطور إلى تأثير الأحداث الراهنة والطلب المتزايد على الريال السعودي في السوق المصرية، ما يستدعي من المواطنين متابعة تطورات السوق والعملات بدقة خلال الفترة القادمة.