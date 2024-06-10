انخفاض غي متوقع.. كم سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
انخفاض غي متوقع.. كم سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق
سعر الريال السعودي اليوم

تشهد البنوك المصرية انخفاضا في سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، مع افتتاح التعاملات الأسبوعية، وفي هذا السياق، أعلن بنك مصر عن تراجع سعر الريال السعودي، في وقت تزامنت فيه انطلاق رحلات الحج من مصر إلى المملكة العربية السعودية، ومع اقتراب موسم الحج، يشهد الحجاج اهتمامًا متزايدًا بالاستعلام عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، لتحضيرهم لمصاريف الرحلة والإقامة هناك.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل اليوم 9 يونيو 2024 أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في عدة بنوك مصرية الأسعار التالية:

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي12.658612.6866
بنك مصر12.658612.6866
البنك المركزي12.657612.6845
البنك التجاري الدولي12.650612.6877
بنك القاهرة12.653512.6840

وفقا للبيانات، فإن السعر الحالي للريال السعودي يواصل تقلباته أمام الجنيه، يشير ذلك إلى تأثر سعر الريال بالعوامل الاقتصادية المختلفة وتقلبات سوق الصرف، لا سيما في هذه الآونة التي يزداد فيها الطلب على الريال السعودي من الراغبين في أداء فريضة الحج.

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء نحو من 13 جنيها مقابل الريال الواحد، على الرغم من ارتفاع سعر الريال السعودي عن البنوك إلا أن السعر يعتبر مستقرا في السوق السوداء خاصتا مع زيادة الطلب عليه باقتراب موسم الحج، يرجع هذا الاستقرار الذي تشهده سوق الصرف إلى تحرير سعر صرف الجنية في الفترة الماضية من قبل البنك المركزي.

يشير هذا التطور إلى تأثير الأحداث الراهنة والطلب المتزايد على الريال السعودي في السوق المصرية، ما يستدعي من المواطنين متابعة تطورات السوق والعملات بدقة خلال الفترة القادمة.

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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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