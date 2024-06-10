بشكل رسمي اجازة عيد الاضحى للقطاع الخاص الامارات حسب البحوث الفلكية

موعد إجازة عيد الأضحى في الإمارات 2024؛ يتساءل المواطنون في دولة الإمارات عن مدة إجازة عيد الأضحى لعام 2024 تعد عطلة عيد الأضحى في الإمارات إحدى العطلات الرسمية التي يعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي، حيث يحصل الموظفون والعاملون خلالها على إجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل يوم وقفة عرفات بالإضافة إلى أيام عيد الأضحى المبارك، ليكون لديهم الوقت الكافي للاحتفال بالعيد مع الاقارب والاحباب سنوضح لكم فيما يلي عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 في الإمارات.

موعد إجازة عيد الأضحى في الإمارات 2024

أفادت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بخصوص إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي، حيث ستبدأ الإجازة من يوم السبت 9 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 15 يونيو 2024 م، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 12 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 18 يونيو 2024 م، على أن يعود الموظفون لمباشرة أعمالهم يوم الأربعاء 19 يونيو 2024 م.

إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص

تستمر إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة أربعة أيام، بدءًا من يوم الأحد 9 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 16 يونيو 2024، وتنتهي يوم الأربعاء 12 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 19 يونيو 2024 وهذا ينطبق على القطاع الخاص في الامارات.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى في الإمارات لعام 2024.

كم عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 في الإمارات؟ أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات عن عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي تبدأ من السبت 15 يونيو 2024 وتستمر حتى الثلاثاء 18 يونيو 2024، مما يعني أن إجازة عيد الأضحى في الإمارات ستستمر لمدة 4 أيام، وهو كما اعتدنا عليه في جميع السنوات الماضية.