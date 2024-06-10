مفاجأة في مباراة الجزائر واوغندا وأهم القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم

يتساءل العديد من محبي كرة القدم عبر محرك البحث جوجل عن القنوات التي ستنقل مباراة الجزائر وأوغندا يوم الاثنين 10 يونيو 2024، في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم يُتوقع أن تُقام المباراة غداً على أرضية ملعب مانديلا الوطني في نامبول ومن خلال متابعة موقعنا ، وفي مقالنا هذا سنوضح كافة التفاصيل حول المباراة.

متى موعد مباراة الجزائر وأوغندا؟

موعد مباراة أوغندا والجزائر سيكون يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، وستبدأ المباراة في تمام الساعة:

5:00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

الساعة السابعة مساءً بحسب توقيت مصر والسعودية وقطر والعراق.

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وعُمان.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأوغندا

القناة التي ستبث مباراة الجزائر وأوغندا والتي تم الإعلان عنها هي SSC Extra 1.

يمكن للجمهور الجزائري في جميع أنحاء الوطن العربي متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال الاشتراك المدفوع في تطبيق شاهد VIP.

التشكيلة المنتظرة للمنتخب الجزائري في مباراة ضد منتخب غينيا

في حارس المرمى: انتوني مانديرا

في خط الدفاع: رامى بن سبعيني، ريان آيت نوري، عيسى ماندي، يوسف عطال.

في وسط الملعب: نبيل بن طالب، حسام عوار، ورامز زروقي.

في خط الهجوم: محمد الأمين عمورة، إسلام سليماني، بغداد بونجاح.

خطة الجزائر نحو كأس العالم

دائمًا ما يظهر المنتخب الجزائري بأداء مميز في مبارياته ضمن تصفيات كأس العالم، وقد نجح في عدة مباريات في التأهل إلى النهائيات بعد بذل مجهود كبير في دور المجموعات وكان من أبرز هذه الإنجازات فوزه على المنتخب المصري بهدف نظيف في ستاد أم درمان بالسودان لكن هذا العام يختلف بشكل كبير عن السابق، حيث يتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى النهائيات في كأس العالم في أمريكا، مما يجعل المهمة أسهل للخضر نظرًا لإمكانياتهم ونتمنى للمشجعين متابعة ممتعة.