قدم لابنك ولبنتك واضمنلهم وظيفة|..شروط مدرسة البترول بعد الإعدادية 2024 وأهم مميزات الدراسة فيها

شروط مدرسة البترول بعد الإعدادية تساءل عنها الكثيرين من أولياء الأمور بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية حتى يلحقوا أبنائهم بها لتكون بديلا عن الثانوية العامة التقليدية، حيث تعد مدارس البترول أحد مدارس التعليم الفني التي لها مستقبل كبير وهي تعتمد على مناهج متطورة ولديها برامج حرفية ومتطورة بجانب الدراسة النظرية، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل على شروط الالتحاق بمدرسة البترول وغيرها من التفاصيل الهامة.

شروط مدرسة البترول بعد الإعدادية

هناك شروط لالتحاق الطلاب بمدارس البترول بعد الإعدادية تتلخص في الآتي:

الحد الأدنى للمجموع الذي يجب أن يحصل عليه الطالب بالشهادة الإعدادية للالتحاق بمدرسة البترول متغير كل عام.

يجب ألا يكون عمر الطالب أقل من 15 عام ولا أكثر من 18 عام في شهر سبتمبر من كل عام.

يجب إجراء اختبار تحريري وشفوي للطالب في مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

يجب أن يجتاز الطالب كافة اختبارات القبول بالمدارس ويحصل على درجات الحد الأدنى للقبول في الاختبارات.

يتم إجراء مقابلة شخصية للطالب وذلك للتأكد من رغبته الكاملة في الالتحاق بمدرسة البترول.

يتم إجراء أيضاً مقابلة شخصية لولي أمر الطالب.

يتم إجراء كشف طبي لمعرفة وزن طول الطالب وكذلك صحته النفسية بالإضافة إلى اختبار هيئة ويجب اجتياز كافة تلك الاختبارات.

يتم تقديم شهادة حسن سير وسلوك الطالب صادرة من المدرسة الإعدادية التي كان مسجل بها.

تكون الاولوية لقبول الطلاب الذين قد حصلوا على الدرجة النهائية فى امتحان اللغة الإنجليزية بالمرحلة الإعدادية.

مدرسة البترول بعد الإعدادية

تتيح مدارس البترول عدة مجالات للطالب يمكن الدراسة بها ليصبح مؤهل لسوق العمل بعد أن يحصل على العديد من التدريبات داخل شركات النفط والتي سوف يحصل الطالب منها على شهادة معترف بها عالميا ومعتمدة، كما توفر المدرسة للطلاب فرص عمل كثيرة من أهمها العمل لدى الكثير من شركات النفط.

ومدارس البترول وهي إحدى المدارس المعتمدة من قبل مصلحة الكفاية الانتاجية والتي تتبع وزارة الصناعة وكذلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي مصر توجد مدارس البترول في عدد 6 محافظات فقط وهي محافظة القاهرة والجيزة وبمحافظة الاسكندرية والاسماعيلية ومحافظة بورسعيد ومطروح.