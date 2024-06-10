رسميًا.. خطوات الاستعلام عن نتائج البيام 2024 عبر الديوان الوطني

يترقب طلاب شهادة التعليم المتوسط في الجزائر بفارغ الصبر نتائج امتحاناتهم لعام 2024، والتي تعتبر بمثابة جواز مرور للانتقال إلى المرحلة الثانوية ومواصلة التعليم العالي وقد أوضحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية تاريخ الإعلان عن النتائج، وأيضاً طريقتي الوصول إليها إلكترونياً وعن طريق الرسائل القصيرة في هذا المقال، سنعرض كيفية الاطلاع على نتائج البيام 2024 في مختلف ولايات الجزائر.

موعد نتائج البيام 2024 الجزائر

صرح وزير التربية الوطنية الجزائري، السيد عبد الحكيم بلعابد، في مقابلة تلفزيونية، أن تاريخ الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط لعام 2024 تأجل إلى 29 يونيو 2024 كأقصى تقدير كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في 25 يونيو، إلا أن التأجيل جعله إلى 29 أو على الأقل إلى يوم قبله.

نود أن نذكر كافة الطلاب والطالبات في مختلف ولايات الجزائر بأنهم قد أتموا امتحان شهادة التعليم المتوسط من 3 إلى 5 جوان 2024 سنوافيكم لاحقًا بشرح تفصيلي حول كيفية الاطلاع على النتائج.

الاستعلام عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2024

يمكن للطلاب الاستعلام على نتائج البيام في الجزائر لعام 2024 عبر الرابط الذي وفرته وزارة التربية الوطنية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: