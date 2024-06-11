خبر مؤسف 7 حالات مستثناة من حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق .. هل يشملك الايقاف أم لا؟!

تم تحديث طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق مؤخرًا لتكون إلكترونيًا، حيث تعتبر هذه البطاقة من الوثائق الرسمية الضرورية للمواطنين العراقيين، ولذلك قامت الحكومة بتوفير خدمة الحجز عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد للمواطنين، وقد تم تحديد موقع معين للحجز مع توضيح الشروط اللازمة لذلك، ليتمكن المواطنين من حجز البطاقة بسهولة ويسر دون أي عقبات، وسنوضح لكم المزيد من التفاصيل خلال مقالنا، فتابعوا معنا.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة

هناك عدة خطوات مهمة يجب القيام بها لحجز بطاقة الهوية الوطنية الموحدة في العراق 2024، ويتم تنفيذ هذه الخطوات عبر موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية، باتباع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

اختر الخدمة المتعلقة بالبطاقة الوطنية من داخل الموقع.

قم بتعبئة الاستمارة المخصصة لحجز البطاقة الوطنية عبر الصفحة الرئيسية.

أدخل رقم هاتفك الشخصي.

ثم قم بإرفاق الأوراق المطلوبة لقبول الطلب والحصول على البطاقة الوطنية.

تأكد من صحة الأوراق والمعلومات التي قمت بإدخالها.

وفي النهاية، انقر على الزر المخصص لإرسال الطلب.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

لكي تتمكن من حجز البطاقة الوطنية بنجاح، ينبغي أن يتوافر لديك الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم دائمًا بالعراق.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام التي تفرضها المديرية.

عدم تقديم أي وثائق أو معلومات مضللة تعوق حجز الموعد.

الحضور في الموعد المحدد من قبل مديرية الشؤون.

الحالات المستثناة من حجز البطاقة الوطنية الموحدة

تم الإعلان من قبل الحكومة العراقية عن الحالات المستثناة من حجز البطاقة الموحدة، وهي كالتالي: