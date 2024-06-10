“اضبطها HD” تردد قناة وناسة للأطفال Wanasah Tv واسمع اغاني لولو الجميلة

تعد قناة وناسة واحدة من القنوات البارزة المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب جميع الفئات العمرية للأطفال وتتنوع برامج القناة بين الأغاني الممتعة والفقرات التعليمية الشيقة، مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال وأولياء أمورهم. تبث القناة محتواها بشكل مجاني عبر الأقمار الصناعية المختلفة، مما يتيح للأسر في المنطقة الاستمتاع ببرامجها دون أي تكلفة.

قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة بتقديمها محتوى متنوع وممتع يجذب الأطفال بمختلف أعمارهم. من الأغاني التي تؤديها شخصية لولو الشهيرة إلى البرامج التعليمية والترفيهية، تقدم القناة مزيجًا فريدًا يضمن استمتاع الأطفال وإفادتهم في الوقت نفسه. هذا التنوع في المحتوى يجعل قناة وناسة من القنوات المفضلة لدى الأطفال وأولياء أمورهم.

تردد قناة وناسة

تبث قناة وناسة محتواها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، مما يضمن تغطية واسعة تشمل معظم دول المنطقة العربية. يمكن للعائلات استقبال القناة بسهولة على أجهزة التلفاز المنزلية دون الحاجة إلى دفع أي رسوم اشتراك تعد هذه الميزة من أهم العوامل التي تجعل قناة وناسة محبوبة ومرغوبة لدى الكثيرين.

تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي النايل سات: 11430.

استقطاب القناة: عمودي.

كما أن معدل ترميز القناة: 27500.

أما معامل تصحيح خطأ القناة فهو: 3/4.

والجودة التي يتم بث القناة بها هي: SD.

التردد الخاص بقناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات

ويمكنك استقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات مستخدما البيانات التالية:

تردد القناة على عرب سات: 11270.

أما معامل تصحيح الخطأ بالقناة فهو: 3/4.

وترميز القناة هو: 27500.

جودة تلك القناة: HD.

بالإضافة إلى المحتوى الترفيهي، تقدم قناة وناسة فقرات تعليمية مفيدة للأطفال. تساهم هذه الفقرات في تنمية مهارات الأطفال ومعرفتهم بطرق ممتعة ومشوقة. تعمل القناة على مدار الساعة، مما يتيح للأطفال فرصة الاستمتاع ببرامجها في أي وقت من اليوم. هذا التكامل بين الترفيه والتعليم يجعل قناة وناسة خيارًا مثاليًا للأسر الباحثة عن محتوى آمن ومفيد لأطفالها.