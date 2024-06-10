صنعاء تعلن رابط نتائج التاسع اليمن عبر وزارة التربية والتعليم اليمنية

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتائج الصف التاسع لعام 2024 في اليمن، والتي من المتوقع أن يتم إصدارها قريبًا والاطلاع عليها عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن استعداداتها لإعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي “الصف التاسع” للعام الدراسي 2023-2024 في جميع المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية ومن المهم الإشارة إلى أن الامتحانات النهائية لشهادة التعليم الأساسي، قد انتهت منذ عدة أسابيع في هذا المقال سنوضح طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن فور صدورها.

وزارة التربية والتعليم اليمنية

أعلن مصدر موثوق بوزارة التربية والتعليم اليمنية في محافظة صنعاء أن نتائج امتحانات الصف التاسع لعام 2024 أصبحت متوفرة على الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تيسير حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج عبر الإنترنت، وبالتالي تجنبهم عناء الذهاب إلى المدارس وسط ارتفاع درجات الحرارة في كثير من محافظات اليمن يمكن الاطلاع على النتائج باتباع الخطوات التالية:

ينبغي عليك زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمني.

النقر على نتائج الصف التاسع.

تحديد السنة الدراسية 2024.

كتابة رقم الجلوس وأنقرة على عرض النتيجة.

تظهر أمامك النتيجة على الشاشة.

نتائج التاسع اليمن 2024

أفادت الإدارة العامة للاختبارات في اليمن عن بدء امتحانات الصف التاسع الأساسي في كافة المحافظات اليمنية يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، والذي يوافق 19 شوال 1445 هجرية بدأت الامتحانات بمادة القرآن الكريم واستمرت لمدة ثلاث ساعات كما صرحت وزارة التربية والتعليم اليمنية بأن جميع أعمال الامتحانات سوف تنتهي يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024، والموافق 14 ذو القعدة 1445 هجرية بمادة العلوم أنهى طلاب الصف التاسع أداء الامتحانات في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم، والتي تشمل: القرآن الكريم، اللغة العربية، العلوم، التربية الإسلامية، الاجتماعيات، الرياضيات، واللغة الإنجليزية.

إجراءات مراجعة نتائج الصف التاسع لعام 2024 في اليمن.

يمكن حالياً معرفة نتيجة الصف التاسع في اليمن باتباع الخطوات التالية: