اكسب المليون دولار وحقق حلمك عند الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

أعلن برنامج “الحلم” عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم لعام 2024 يوم الخميس الماضي 6 يونيو 2024، وذلك خلال حلقة البرنامج التي قدمها الإعلامي المشهور مصطفى الآغا وقام الآغا بسحب أسماء الفائزين من وسط العديد من المشاركين أمام جمهور المشاهدين وفي الحقيقة، لم يكن هناك فائز واحد فقط بل خمسة فائزين، حيث نالوا جوائز مالية وعينية في هذه المسابقة، والجدير بالذكر أن هذه المسابقة يتم عملها بشكل مستر لذلك يمكن الاشتراك بها بكل سهولة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.
شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
للاشتراك في مسابقة الحلم يلزم توافر بعض الشروط نتعرف عليها فيما يلي:
- الشرط الأول هو أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.
- كذلك الشرط الثاني أن يكون المشترك مقيماً في إحدى الدول العربية التي يُبث فيها البرنامج.
- الشرط الثالث هو أن يكون لدى المشترك هاتف جوال.
اسم الفائز في مسابقة الحلم اليوم 2024
أعلن مصطفى الآغا يوم الخميس الماضي عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم، وعددهم خمسة أشخاص، وهم كالتالي:
- الفائز الأول هو محمد أديب شيخ أمين من سوريا، وبالتحديد من مدينة حلب يعمل محمد في حرفة الخياطة، وفاز بجائزة شهرية قيمتها 100 ألف دولار أمريكي انضم محمد إلى مسابقة الحلم منذ ثلاث سنوات ساعيًا لتحقيق حلمه في شراء منزل وعمل مشروع خاص به.
- وتم الإعلان عن الفائزة الثانية، وهي هالة الشافعي من دمشق، التي نالت 20 جراماً من الذهب.
- كما حصل سيف طارق يوسف من محافظة بابل في العراق على 20 جرامًا من الذهب.
- أما الفائزة الرابعة، فهي السيدة أم عبد اللطيف عبد الله العباسي، التي نالت جائزة مالية بقيمة 2000 دولار أمريكي، وهي من البحرين.
- والفائز الخامس هو أمين الطويرقي، الذي فاز بجائزة قيمتها 1500 دولار أمريكي أمين من المملكة العربية السعودية ويقيم في مدينة الطائف.
- وجميع هؤلاء مؤهلون للمشاركة في سحب جديد على الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى السحب الشهري الذي تبلغ قيمته 100,000 دولار أمريكي.