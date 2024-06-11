اكسب المليون دولار وحقق حلمك عند الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

أعلن برنامج “الحلم” عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم لعام 2024 يوم الخميس الماضي 6 يونيو 2024، وذلك خلال حلقة البرنامج التي قدمها الإعلامي المشهور مصطفى الآغا وقام الآغا بسحب أسماء الفائزين من وسط العديد من المشاركين أمام جمهور المشاهدين وفي الحقيقة، لم يكن هناك فائز واحد فقط بل خمسة فائزين، حيث نالوا جوائز مالية وعينية في هذه المسابقة، والجدير بالذكر أن هذه المسابقة يتم عملها بشكل مستر لذلك يمكن الاشتراك بها بكل سهولة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للاشتراك في مسابقة الحلم يلزم توافر بعض الشروط نتعرف عليها فيما يلي:

الشرط الأول هو أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

كذلك الشرط الثاني أن يكون المشترك مقيماً في إحدى الدول العربية التي يُبث فيها البرنامج.

الشرط الثالث هو أن يكون لدى المشترك هاتف جوال.

اسم الفائز في مسابقة الحلم اليوم 2024

أعلن مصطفى الآغا يوم الخميس الماضي عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم، وعددهم خمسة أشخاص، وهم كالتالي: