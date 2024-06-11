بشرى سارة للطلاب رفع نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

يبحث الجميع عن رفع نتائج اعتراضات الصف الثالث الابتدائي 2024 الدور الأول بجميع المحافظات، إذ أنه قد تم فتح باب التظلم للطلاب بمحافظة القادسية ورفعت النتائج الخاصة بهم وبعد ظهور النتائج في كافة المحافظات يكون بإمكانهم أيضًا تقديم اعتراض بسهولة، وذلك للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على الدرجات المستحقين لها، إذ أن الوزارة تسعى بكل قوتها حتى يصل لكل طالب حقه.

رفع نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

أوضحت وزارة التربية في العراق بأن الجميع يمكنهم أن يقدموا تظلمات على النتيجة في حال أتت على غير المتوقع بالنسبة إليهم، وبعد أن يقدموا الاعتراض بإمكانهم أن يقوموا بالاستعلام عن النتيجة الخاصة به عبر استخدام موقع نتائجنا الذي تم توفيره لذلك، والآن بإمكان طلاب القادسية أن يقوموا بمعرفة نتيجة الاعتراض نظرًا لأنها المحافظة الوحيدة إلى الآن التي قد ظهرت بها النتيجة وتمكنوا من تقديم التظلمات، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:

أولًا يتم الدخول لموقع نتائجنا.

ثم من الصفحة الرئيسية يجب أن تدخل على خانة نتائج الاعتراض للصف السادس ابتدائي.

حدد المحافظة التابع لها الطالب.

اطلع على الكشوف المتواجدة بنتائج الاعتراض.

تستطيع أيضًا أن تطلع على نتائج القادسية بعد أن تنتهي منها وتنتقل للمرحلة الابتدائية.

أيضًا يمكنك أن تقوم بالاستعلام عبر الدخول لمنصة نتائجنا في موقع تليجرام.

خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الصف السادس ابتدائي

يستطيع جميع الطلاب الذين لديهم مشكلة بالنتيجة أن يقوموا بتقديم اعتراض على نتيجتهم من خلال الرابط الذي وفرته وزارة التربية ذلك الذي يسهل عليهم جميع الخطوات، وإليكم طريقة تقديم الاعتراض وهي كالآتي:

أولًا يتم زيارة الموقع الإلكتروني الذي يتبع وزارة التربية في العراق.

اذهب بعد ذلك لخانة إعادة تصحيح المواد.

اختار اعتراض على نتيجة تجده في القائمة.

حدد المادة الراغب في التظلم عنها.

ادخل المعلومات التي تطلب منك بمكانها الصحيح.

اضغط على كلمة إرسال الطلب.

اتمم مراجعة النتيجة وإعادة التدقيق بها من اللجنة المختصة.

موعد إغلاق باب التظلم

لم يتم توضيح وقت إلى الآن يخص موعد إغلاق باب التظلم في العراق، إذ أن هناك محافظات لم تظهر نتائجها بعد، وبالتالي يحتاجون إلى وقت حتى تظهر النتيجة، وبعد رؤيتها يقوموا بتقديم تظلم عبر الرابط الإلكتروني الذي أوضحته الوزارة للقيام بذلك.