موقع استبدال اكواد فري فاير برنامج شحن جواهر فري فاير وفورت نايت مجانا مع 5000 جوهرة برابط مباشر

أصبح متاح الآن موقع استبدال اكواد فري فاير التي تجعل اللاعبين يتمتعوا بأشياء كثيرة في اللعبة، إذ أن تلك الأكواد لها دورًا كبيرًا بإضافة التشويق للعبة، وتلك الأكواد المستبدلة تعمل على تقديم جواهر ومعدات وعناصر كثيرة لا مثيل لها تجعل اللاعبين أفضل يكتسبون مهارة متعددة خلال اللعب، والحصول عليها ليس صعبًا على الإطلاق.

موقع استبدال اكواد فري فاير

يستطيع الأشخاص أن يقوموا باستبدال الأكواد في لعبة فري فاير بسهولة عبر الموقع الرسمي التابع لجارينا، إذ أنه الأفضل والأشهر، ويوفر الأكواد المستبدلة بطريقة آمنة، وإليكم خطوات الدخول على الموقع للاستبدال وهي كالآتي:

أولًا يتم الدخول للموقع التابع لجارينا.

ثم سجل الدخول من خلال كتابة جميع بيانات اللاعبين اللازمة.

اختار الطريقة التي تحتاج إليها في التسجيل إن كانت من خلال الحساب التابع لك في فيسبوك أو جوجل.

ادخل كلمة السر واضغط على خانة تسجيل.

يمكنك بعدها أن تنتقل للقائمة التابعة لاستبدال الأكواد.

اكتب الأكواد التي تظهر أمامك بشكل صحيح وتأكد من أنها مدونة بشكل صحيح وكامل.

اضغط على خانة إرسال.

بعد مرور دقائق يعرض أمامك المكافآت التي قد حصلت عليها.

شحن اكواد فرى فاير

يستطيع اللاعبين الآن شحن الأكواد والحصول على جواهر من خلال الدخول لصفحة الشحن المتواجدة بالموقع والخطوات التالية:

أولًا يجب الدخول لصفحة شحن الموقع ثم التوجه بعدها لقسم الأكواد.

انسخ الأكواد التي قد قمت باختيارها.

افتح بعد ذلك اللعبة ثم توجه لقسم الشحن.

أضف الأكواد المنسوخة بمكانها الصحيح.

اضغط على تأكيد أو استرداد حتى تستلم الجواهر.

مميزات لعبة فرى فاير

لعبة فري فاير من الألعاب التي لها ميزات متعددة ولها شعبية كبيرة يمكن للأشخاص تحميلها بسهولة أيًا كانت جنسيتهم أو المكان الذي يتواجدون فيه، ويستطيعون أن يحصلوا على مميزات متعددة وهي كالآتي: