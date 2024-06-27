برابط مباشر استخراج ✔️ نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf موقع ملازمنا mlazemna ونتائجنا ونتيجة نت nataegna

om Fahd تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
برابط مباشر استخراج ✔️ نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf موقع ملازمنا mlazemna ونتائجنا ونتيجة نت nataegna
نتائج الثالث متوسط 2024 موقع ملازمنا

كشفت وزارة التربية العراقية عن إمكانية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 موقع ملازمنا، إلى جانب الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للوزارة، والجدير بالذكر أن قبل أيام قليلة قد انتهى الطلاب من جميع اختبارات الدور الأول، وكشفت وزارة التربية أن ظهور النتيجة سوف تعلن قبل انتهاء الشهر الجاري يونيو 2024، لذلك ما زال مستمر تصحيح الاختبارات ورصد درجات الطلاب تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإعلانها.

نتائج الثالث متوسط 2024 موقع ملازمنا

تزامنًا مع انتهاء اختبارات الصف الثالث متوسط 2024 يتسائل الطلاب عن الطريقة الصحيحة التي يتم من خلالها الاستعلام عن نتائج الدور الأول من خلال موقعنا ملازمنا المخصص في استخراج نتائج الطلاب، وتكون الطريقة التي يتم من خلالها التحقق من النتيجة ما يلي:

  • الذهاب إلى رابط موقع ملازمنا، وموقع نتائجنا.
  • تسجيل دخول الطالب على المنصة.
  • ثم النقر على أيقونة نتائج الصف الثالث متوسط.
  • هنا يتم النقر على أيقونة تنزيل بجانب المحافظة التابع لها الطالب.
  • يتم مراجعة النتيجة من الكشوف.
  • ثم استخراج الاسم.
  • يمكن استخراج النتيجة من خلال كتابة الرقم الامتحاني.

    نتائج الثالث متوسط 2024 موقع ملازمنا
    نتائج الثالث متوسط 2024 موقع ملازمنا

استعلام نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية

لا تقتصر فقط طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط على موقع ملازمنا، بل يمكن أيضًا التحقق من النتيجة فور ظهورها واعتمادها الرسمي من خلال موقع وزارة التربية العراقية التي تتيح النتيجة ليستطيع الطالب الاستعلام عنها عبر خطوات بسيطة نذكرها كما يلي:

  • الانتقال إلى وزارة التربية في العراق.
  • تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية.
  • ثم إدخال كود التحقق المرئي الموجود على الموقع.
  • الذهاب إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.
  • ثم النقر على أنشطة الطلاب.
  • هنا يضغط الطالب على نتائج الثالث متوسط نتيجة الدور الأول.
  • يتم إدخال اسم الطالب.
  • ثم تدوين الرقم الامتحاني.
  • هكذا يجد الطالب النتيجة إمامه فور إعلانها.
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om Fahd

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