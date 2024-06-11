تحميل واتساب الذهبي اخر اصدار WhatsApp Gold V11.45 تنزيـل التحديث الجديد ضـــد الحظر 🔴 بـ 3 خطوات

يعد تحميل واتساب الذهبي اخر اصدار هو من أكثر الأشياء التي امتلأت بها مواقع التواصل بالفترة الأخيرة إذ أنه إحدى النسخ المعدلة التي تم تحسينها من تطبيق الواتساب الرسمي لا يضمن إضافات ومزايا كثيرة، ويوفر إمكانية تعطى للأشخاص قدرة على إرسال الملفات التي لها حجم كبير، والتعديل على إعدادات الخصوصية مع إخفاء الإشعارات وآخر ظهور وتخصيص أيقونة وشكل للبرنامج، وتشكيلة رموز تعبيرية وأدوات إضافية وإنشاء ملصقات، ولذا فهو من أروع النسخ التي يمكن استخدامها وفي نفس الوقت تعالج لكم كافة المشكلات التي كانت توجد بالتطبيق القديم.

تحميل واتساب الذهبي اخر اصدار

يستطيع الأشخاص تحميل النسخة الجديدة من الواتساب الذهبي حتى يستفيدون بتلك الخصائص الضخمة والمزايا المتعددة، ويحصلون على تحسينات وتحديثات من بين الوقت والآخر، وإليكم طريقة تحميل التطبيق وهي كالآتي:

يتم أولًا عمل نسخة احتياطية قبل إزالة النسخة القديمة، وبعد ذلك حذفها ثم الدخول إلى الموقع الرئيسي لتطبيق الواتساب الذهبي. قم بالضغط على اختيار التحميل ثم بعد ذلك يتم تثبيت التطبيق والضغط على فتح. قم باستعادة النسخة الاحتياطية وبذلك تكون استطعت أن تقوم بتحميل التطبيق ويمكنك أيضًا أن تقوم بتحديث التطبيق بشكل دوري من وقت لآخر عبر الدخول على البرنامج.

نبذة عن تطبيق الواتساب الذهبي

إحدى النسخ الحديثة المتاحة بشكل مجاني ولها تحديثات مبهرة، وقام المطورين بإطلاق هذه التحديثات دوريًا حتى تقوم بإصلاح المشكلات التي يتعرض لها المستخدمين، وفي نفس الوقت تضيف لهم مميزات جديدة تكون مواكبة متطلبات الوقت الراهن، ويتيح أيضا التطبيق إمكانية فصل الإنترنت والتمتع بخصائص كثيرة وهي كالآتي: