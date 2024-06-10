“يقدم دعم عيني ومادي ومساعدات زواج وغيرها” كيفية التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان 1445

يعتبر برنامج سند محمد بن سلمان من البرامج الحيوية في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تقديم الدعم المالي والعيني لمستحقيه من المواطنين السعوديين، وذلك لمساعدتهم في مواجهة الظروف الاقتصادية، إليكم كيفية التسجيل في هذا البرنامج والشروط اللازمة لذلك.

ما هي الخطوات الخاصة بالتسجيل ضمن برنامج سند محمد بن سلمان؟

يمكنك التسجيل في سند محمد بن سلمان بطريقة إلكترونية ميسرة، باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي: قم بالدخول إلى بوابة سند الرسمية عبر الرابط المتاح.

إنشاء حساب جديد: انقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

املأ البيانات المطلوبة، مثل اسمك الكامل، رقم الجوال، وتاريخ الميلاد.

تأكيد التسجيل: أدخل رمز التحقق الذي سيتم إرساله إلى هاتفك المحمول.

انقر على “تسجيل الدخول”.

اختيار نوع الدعم: حدد نوعية الدعم الذي تحتاج إليه من الخيارات المتاحة.

تقديم الطلب: اضغط على “تقديم الطلب الآن”.

املأ النموذج المخصص لطلب الدعم ببياناتك الشخصية، واذكر السبب الذي دفعك لطلب الدعم.

رفع المستندات: قم برفع جميع المستندات المطلوبة، مثل الهوية الوطنية وشهادات الدخل، عبر البوابة الإلكترونية.

شروط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان

لكي تتمكن من الاستفادة من برنامج سند محمد بن سلمان، يجب أن تتوافر فيك الشروط التالية:

الجنسية والإقامة: حيث يجب أن يكون المتقدم مواطناً سعودياً.

كما يجب أن يكون المتقدم للبرنامج مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة.

الدخل الشهري: كما يجب ألا يزيد الراتب الشهري عن 4000 ريال سعودي.

المؤهل التعليمي: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

العمر: أن يتراوح العمر بين 20 و40 سنة.

المستندات المطلوبة: هذا ويجب أن تقدم كافة المستندات التي تثبت استحقاقك للدعم.

الأولوية في الدعم تُمنح للحالات الصحية الطارئة.

وفي حال إذا كان طلبك للدعم بهدف الزواج، يجب أن يكون هذا الزواج هو الأول لك.

العمل الحكومي: لا يجب أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي.

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