أعرف نتيجتك حالاً.. نتائج التاسع سوريا برقم الأكتتاب

قامت وزارة التربية بالإعلان عن ظهور نتائج الصف التاسع في سوريا 2024، حيث أنه من المفترض أن تظهر النتيجة بعد الانتهاء من الامتحانات والانتهاء من أعمال الكنترول والتي تتمثل في تصحيح اختبارات نهاية العام لهذا الصف ورصد الدرجات واعتماد النتائج من وزارة التربية، وسوف تنتهي اختبارات نهاية العام للطلاب لهذا الصف يوم 12 من شهر يونيو 2024، وسوف نوضح لكم من خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني للحصول عليها بكل سهولة فور اعتمادها من الوزارة.

نتائج الصف التاسع في سوريا 2024

قامت وزارة التربية السورية بنشر بيان رسمي على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، توضح الوزارة في هذا البيان أن موعد ظهور نتائج الصف التاسع في سوريا 2024 سوف يكون بعد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات بفترة قصيرة، وسوف تنتهي الاختبارات يوم 12 من شهر يونيو الجاري، كما أوضحت الوزارة أنه يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وذلك باستخدام رقم الاكتتاب واسم الطالب، ولكي ينتقل الطالب إلى المرحلة الثانوية ومن ثم الجامعة والتفوق بها وفي حياته العلمية والمهنية يجب عليه أولا أن يكون ناجحا في نتيجة شهادة الصف التاسع فهي بوابة العبور للثانوية.

كي فية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا 2024

كما أعلنت الوزارة في بيان رسمي لها على موقعها الإلكتروني الرسمي أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج بمجرد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات، حيث بدأت اختبارات نهاية العام للصف التاسع يوم 27 مايو الماضي وسوف تنتهي في 12 من شهر يونيو الجاري، وأوضحت الوزارة أيضا في البيان الرسمي أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية: