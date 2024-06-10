“هسه” نتائج الثالث متوسط 2024 results.mlazemna.com

أعلنت وزارة التعليم عن موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول عموم محافظات العراق، والذي من المفترض أن يكون خلال الساعات القليلة القادمة، تهدف وزارة التربية العراقية إلى توفير كل ما يتعلق بالنتائج لجميع المراحل التعليمية دون استثناء أحدها، تزامناً مع اختتام امتحانات الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2024، بعد بدأ البحث والتساؤل بخصوص رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة لهذه النتائج.

نتائج الثالث متوسط 2024 بدون رقم امتحاني

صرحت وزارة التربية العراقية في بيان رسمي لها عن موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول في عموم محافظات العراق، حيث سيكون ذلك بعد انتهاء الطلاب من اختبارات العام الدراسي 2024 الترم الثاني، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، يجب عليك القيام بالإجراءات التالية للوصول إلى هذه النتيجة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الآتي:

عليك الضغط على هذا الرابط للوصول إلى موقع على الفور.

بعد ذلك حدد المحافظة الخاصة

بالطالب.بعد ذلك قم بالضغط على كلمة اظهار النتيجة.

نتائج الثالث متوسط الدور الاول

بدأت عملية البحث والاستفسارات المتعلقة بطريقة التعرف على نتائج الثالث متوسط الدور الاول، داخل دولة العراق والآن إليكم هذه الخطوات:

عليك الدخول مباشرة إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية من هنا.

ثم بعد ذلك عليك اختيار الدور الأول من المرحلة المتوسطة الصف الثالث 2024.

اختيار محافظة الطالب، ثم قم باختيار عرض النتيجة.

وفي النهاية سوف تتلقى بعد ذلك النتيجة الخاصة بك.

من الذي يحق له الخضوع للدور الثاني؟

الطلاب الذين فشلون في مادة أو مادتين وحدهم مؤهلون لأداء الدور الثاني من امتحانات الصف الثالث المتوسط، وذلك بحسب وزارة التربية العراقية، حيث أولئك الذين يحصلون على درجة الرسوب في ثلاثة مواد غير مؤهلين للدور الثاني.

موعد العطلة الصيفية في العراق 2024

سيحصل جميع المعلمين في العراق على إجازتهم الصيفية في الموافق 9 يونيو 2024، أما المتقدمون لامتحان السادس الإعدادي ومراكز الاختبار فلا يشملهم هذه الفترة، وعند ظهور قرار جديد سوف نستعرضها لكم.