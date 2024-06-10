“بالاسم ورقم الجلوس”لينك الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، من أكثر الكلمات التي احتلت صدارة محركات البحث جوجل من قبل العديد من الطلاب والطالبات المرحلة وأولياء الأمور، خاصة بعد الانتهاء من مرحلة اختبارات كافة الطلاب في مختلف التخصصات يوم الخميس الماضي الموافق 6 يونيو، من المقرر أن تجرى الآن مرحلة التصحيح مراجعة إجابات كل طالب ورصد الدرجات داخل لجان التصحيح.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرب موعد الإعلان عن النتيجة، ولكن بعد الانتهاء من مرحلة ومراجعة التصحيح، واعتمادها من قبل الوزارة عبر الرابط الإلكتروني لموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية لكافة التخصصات والشعب” صناعي، زراعي، تجاري، فندقي و سياحي نظام الثلاث والخمس أعوام” قد مرات على ما يرام طبقًا للقواعد التي نصت عليها الوزارة لكافة المحافظات، ومن المقرر أن تتم مرحلة التصحيح بدقة عالية، وبعدها يتم الإعلان عن النتيجة عبر المواقع الالكترونية وفقًا لقرار الوزارة أيضًا، ومن تلك هذه المواقع المنصة الرسيمة التابعة لبوابة التعليم:

الولوج على المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة لبوابة التعليم الفني 2024 من هنا. ثم الضغط على أيقونة نتيجة الدبلومات الفنية( تجاري، فندقي، زراعي أو صناعي). ثم قم بتدوين رقم الجلوس الخاص بالطالب. ثم الضغط على خانة عرض النتيجة. انتظر لحظات حتى تظهر لك النتيجة أمامك على الشاشة يمكنك حفظها في صورة pdf.

توزيع درجات دبلوم التجارة 2024

قامت الوزارة بتوزيع درجات دبلوم التجارة لهذا العام، الدرجات طبقا لكل مادة، حيث جاء التوزيع على النحو التالي:

درجة مادة اللغة العربية 50.

درجة مادة الإنجليزي 40.

درجة مادة الرياضيات 50.

درجة مادة الفيزياء 40.

درجة مادة التخطيط 20.

درجة مادة الحاسب الالي 20.

درجة مادة الرسم الفني 50.

درجة مادة التحكم الالكتروني 30.

درجة مادة معمل اتصالات 20.

درجة مادة النظم الالكترونيه 30.

درجة مادة معمل نظم 20.

درجة مادة معمل تحكم 20.

درجة مادة التطبيقات 30.

درجة امتحان العملي 120.

درجة امتحان أعمال السنة 30.