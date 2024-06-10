“رابط مباشر” نتيجة الثالث متوسط العراق Iraq Resul

يعيش جميع الطلاب الذين انتهوا من أداء امتحانات المرحلة المتوسطة بالعراق حالة سلبية من القلق والتوتر المزعج بسبب ترقبهم لنتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول، حيث انتهت الاختبارات منذ بضعة أيام قليلة في شهر يونيو الجاري، بعد أن قامت وزارة التربية العراقية بتمهيد كل الوسائل التي تساعد الطالب على أداء الاختبارات بكل سهولة، وقد بدأت الوزارة بعمليات التصحيح ورصد الدرجات مباشرة بعد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات، حيث يتم تدقيق الدرجات في مراكز الفحص المختلفة لكي يتم ظهورها في نفس الوقت ثم اعتمادها من قبل الوزير السيد نامس الجبوري، ثم يتم رفعها على موقع نتائجنا.

نتيجة الثالث متوسط العراق الدور الأول على موقع نتائجنا

قامت وزارة التربية العراقية بالتنبيه على جميع طلاب المرحلة المتوسطة أن الموقع الرسمي الذي يتم رفع النتائج عليه هو موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية، ولا يجب أن ينساق الطلاب وراء أي موقع آخر يدعي أن النتائج تظهر عليه، وتوضح الوزارة أن أعمال فحص وتدقيق الدرجات ما زالت مستمرة حتى الوقت الحالي وبعد انتهائها ستبدأ مرحلة رصد الدرجات، وأشارت الوزارة أن جميع الأخبار المتعلقة بنتيجة الثالث متوسط سوف تكون موجودة بشكل رسمي على المنصات الرسمية للوزارة على الفيس بوك وتليجرام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء للوزارة أو الوزير الدكتور إبراهيم الجبوري، وأوضحت الوزارة بعض النقاط الهامة المتعلقة بــ نتيجة الثالث متوسط العراق وهي:

أنه سوف يتم رفع الدرجات الحرجة من 48 أو 49 إلى 50، حتى لا يرسب الطالب على درجة واحدة.

وإذا أكمل الطالب درس واحد أو اثنين يجب أن يمتحن مرة أخرى في الدور الثاني.

أما إذا أكمل ثلاثة دروس أو أكثر فيعتبر بذلك راسب.

رابط تنزيل نتيجة الثالث متوسط العراق 2024

بعد ظهور النتيجة يمكنكم بكل سهولة الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية: